IPO News: इस आईपीओ का GMP देख टूटे निवेशक, बस 1 दिन और बचा पैसा लगाने का मौका; 20% से ज्यादा होगा मुनाफा!
वडोदरा की सुदीप फार्मा के आईपीओ (Sudeep Pharma IPO GMP) को निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जो 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। खुदरा निवेशकों और एनआईआई ने उत्साह दिखाया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 19.39% है, जो मजबूत लिस्टिंग का संकेत देता है। आईपीओ का मूल्य दायरा ₹563-₹593 है, और लिस्टिंग की तारीख 28 नवंबर है। कंपनी का लक्ष्य ₹895 करोड़ जुटाना है।
नई दिल्ली। वडोदरा की कंपनी सुदीप फार्मा का शुरुआती सार्वजनिक निर्गम ((Sudeep Pharma IPO GMP)) को दूसरे दिन यानी 24 नवंबर को भी निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह आईपीओ अब तक कुल ऑफर साइज का 2.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है।
फार्मास्युटिकल, फूड और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के लिए एक्सीपिएंट्स और स्पेशियलिटी सामग्री बनाने वाली इस टेक्नोलॉजी आधारित कंपनी को NSE के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2.6 करोड़ शेयरों के लिए बोली मिली है, जबकि ऑफर में सिर्फ 1.06 करोड़ शेयर ही हैं।
नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) ने अपना हिस्सा 5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया है। रिटेल निवेशकों ने अपना हिस्सा लगभग 3 गुना बुक कर लिया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) ने अभी तक अपना हिस्सा सिर्फ 10% सब्सक्राइब किया है।
सुदीप फार्मा का GMP कितना है?
Investorgain के अनुसार लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में कंपनी के अनलिस्टेड शेयर आईपीओ प्राइस पर 19.39% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि कल के 20.40% GMP से यह थोड़ा कम हुआ है, फिर भी यह मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद जगा रहा है। IPO Watch के अनुसार भी GMP 19.39% ही है।
सुदीप फार्मा का प्राइस बैंड कितना है?
सुदीप फार्मा का प्राइस बैंड ₹563–593 प्रति शेयर है। यह 21 नवंबर से 25 नवंबर तक के खुला है। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम लॉट 25 शेयर ऊपरी प्राइस बैंड पर ₹14,825 का निवेश है।
सुदीप फार्मा IPO अलॉटमेंट कब होगा
सुदीप फार्मा IPO अलॉटमेंट 26 नवंबर को होने का संभावना है।
सुदीप फार्मा IPO लिस्टिंग डेट कब है?
सुदीप फार्मा IPO लिस्टिंग डेट 28 नवंबर है।
फ्रेश इश्यू से जुटाई गई राशि का उपयोग
₹75.81 करोड़ गुजरात के नंदेसरी फैसिलिटी-1 में नई मशीनरी खरीदने के लिए। बाकी राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
सुदीप फार्मा आईपीओ के बारे में
कंपनी 895 करोड़ रुपये जुटाने के लिए आईपीओ लाई है, जिसमें 95 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 800 करोड़ रुपये का प्रमोटर्स द्वारा ऑफर-फॉर-सेल (OFS) – कुल 1.3 करोड़ शेयर शामिल हैं।
(डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
