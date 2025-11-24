IPO News: इस आईपीओ का GMP देख टूटे निवेशक, बस 1 दिन और बचा पैसा लगाने का मौका; 20% से ज्यादा होगा मुनाफा!

नई दिल्ली। वडोदरा की कंपनी सुदीप फार्मा का शुरुआती सार्वजनिक निर्गम ((Sudeep Pharma IPO GMP)) को दूसरे दिन यानी 24 नवंबर को भी निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह आईपीओ अब तक कुल ऑफर साइज का 2.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है।

फार्मास्युटिकल, फूड और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के लिए एक्सीपिएंट्स और स्पेशियलिटी सामग्री बनाने वाली इस टेक्नोलॉजी आधारित कंपनी को NSE के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2.6 करोड़ शेयरों के लिए बोली मिली है, जबकि ऑफर में सिर्फ 1.06 करोड़ शेयर ही हैं।

नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) ने अपना हिस्सा 5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया है। रिटेल निवेशकों ने अपना हिस्सा लगभग 3 गुना बुक कर लिया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) ने अभी तक अपना हिस्सा सिर्फ 10% सब्सक्राइब किया है।

सुदीप फार्मा का GMP कितना है? Investorgain के अनुसार लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में कंपनी के अनलिस्टेड शेयर आईपीओ प्राइस पर 19.39% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि कल के 20.40% GMP से यह थोड़ा कम हुआ है, फिर भी यह मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद जगा रहा है। IPO Watch के अनुसार भी GMP 19.39% ही है।