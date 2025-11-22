पहले ही दिन इस IPO पर टूट पड़े निवेशक, हुआ फुल सब्सक्राइब; GMP 100 के पार, धांसू हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली। Sudeep Pharma IPO: सुदीप फार्मा लिमिटेड का IPO शुक्रवार को जबरदस्त दिलचस्पी के साथ खुला, और पहले दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। Rs 563 और Rs 593 के बीच कीमत वाले इस इश्यू में रिटेल और हाई-नेट-वर्थ इन्वेस्टर्स की तरफ से उछाल देखा गया, जिससे कंपनी वन-टाइम सब्सक्रिप्शन मार्क को पार कर गई। भले ही पहले सेशन में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन कमजोर रहा। ग्रे मार्केट में इस कंपनी का GMP धूम मचा रहा है। इसका जीएमपी 115 चल रहा है। यानी इसकी लिस्टिंग इसके इश्यू प्राइस से करीब 20 फीसदी अधिक पर लिस्ट हो सकता है। निवेशकों में होड़ मची हुई है

पहले दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ सुदीप फार्मा लिमिटेड का IPO से पहले ही दिन फुली सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें रिटेल कैटेगरी ने आराम से अपना कोटा पार कर लिया था। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी शुरुआती तेजी में हिस्सा लिया, जबकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा मुश्किल से बढ़ा, जो लगभग आठ परसेंट पर बना रहा। सुदीप फार्मा का IPO 1.43 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में पब्लिक इश्यू 1.53 गुना, QIB (एक्स एंकर) में 0.09 गुना सब्सक्राइब हुआ।

मार्केट पर नजर रखने वालों ने बताया कि यह पैटर्न मिड-साइज IPOs में ज्यादा आम हो गया है, जहाँ रिटेल जोश शुरुआती डिमांड को बढ़ाता है और इंस्टीट्यूशन्स आखिरी दिन के करीब आना पसंद करते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम ने और भी उत्साह बढ़ा दिया। ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म ने दिन भर GMP को Rs 111 से Rs 130 की रेंज में बताया, जिससे पता चलता है कि अगर सेंटिमेंट बना रहा तो Rs 700–715 बैंड में लिस्टिंग की संभावना है।

इसका मतलब है कि ऊपरी प्राइस बैंड पर लगभग 18-20% प्रीमियम और यह दिखाता है कि इस इश्यू ने शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टर्स के बीच कितनी जोरदार चर्चा पैदा की है। Sudeep Pharma IPO की डिटेल सुदीप फार्मा का IPO ₹895 करोड़ का बुक-बिल्डिंग इश्यू है। इस इश्यू में 0.16 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल है, जिससे कुल ₹95 करोड़ मिलते हैं और 1.35 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है, जिससे कुल ₹800 करोड़ मिलते हैं। IPO का प्राइस बैंड ₹563 और ₹593 प्रति शेयर के बीच तय किया गया है। एक एप्लीकेशन के लिए लॉट साइज 25 है, और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी कम से कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऊपरी कीमत के आधार पर ₹14,825 (25 शेयर) है।

कम से कम एक लॉट के लिए एप्लीकेशन साइज़ 25 शेयर है। नेट ऑफर का आधा हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए, 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है। IPO से पहले, कंपनी ने SBI म्यूचुअल फंड (MF), HDFC MF, निप्पॉन इंडिया MF, व्हाइटओक कैपिटल MF, ICICI प्रूडेंशियल MF, आदित्य बिड़ला सन लाइफ MF, मोतीलाल ओसवाल MF, बंधन MF, UTI MF, एडलवाइस MF, क्वांट MF, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसे एंकर इन्वेस्टर्स से ₹268.5 करोड़ जुटाए थे।

सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद, अलॉटमेंट का बेसिस 26 नवंबर को होगा। कंपनी के शेयर 28 नवंबर को NSE और BSE पर लिस्ट होंगे। IIFL कैपिटल सर्विसेज़ और ICICI सिक्योरिटीज इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि MUFG इनटाइम इंडिया रजिस्ट्रार के तौर पर काम कर रहा है।