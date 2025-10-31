Studds Vs lenskart: गजब का रिस्पॉन्स, GMP भी तगड़ा; हेलमेट-चश्मा वाली कंपनियों में निवेश करें या नहीं; कितना होगा मुनाफा?

Studds Vs lenskart IPO Review, GMP: हेलमेट बनाने वाली कंपनी स्टड्स एक्सेसरीज का (IPO) गुरुवार, 30 अक्टूबर को शेयर बिक्री के पहले दिन ही सफल रहा। बोली के पहले दिन, स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस 1.54 गुना था। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ का आज का GMP ₹63 है।

चश्मों की खुदरा कंपनी लेंसकार्ट का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) आज, 31 अक्टूबर को सार्वजनिक बोली के लिए खुल गया। 7,278 करोड़ रुपये के इस सार्वजनिक निर्गम को पहले दिन अब तक 9 प्रतिशत अभिदान मिला है। एनएसई पर सुबह 11 बजे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के पहले सार्वजनिक निर्गम को 88.55 लाख से अधिक शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जबकि प्रस्तावित शेयर आकार 9.98 करोड़ शेयर था। खुदरा निवेशकों ने अपने आरक्षित हिस्से का 37 प्रतिशत हिस्सा बुक कर लिया है। गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) ने अपने लिए रखे गए हिस्से का 8 प्रतिशत हिस्सा सब्सक्राइब किया है। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) ने अभी तक आईपीओ के लिए कोई बड़ी बोली नहीं लगाई है।

लेंसकार्ट IPO GMP इन्वेस्टरगेन के आंकड़ों के अनुसार, लिस्टिंग से पहले, कंपनी के गैर-सूचीबद्ध शेयर आईपीओ प्राइस से 18.41 प्रतिशत ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) पर कारोबार कर रहे थे। यह कल 17.41 प्रतिशत रहे जो उससे एक दिन पहले बताए 11.94 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।आईपीओ वॉच के अनुसार, कंपनी के नॉन लिस्टेड बाजार में शेयर आईपीओ प्राइस से 11.45 प्रतिशत जीएमपी पर कारोबार कर रहे थे।

Lenskart IPO Vs Studds IPO Review Lenskart IPO Review एसबीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि भारत के संगठित आईवियर क्षेत्र में लेंसकार्ट का नेतृत्व और इसका स्केलेबल बिजनेस मॉडल सकारात्मक है, लेकिन आईपीओ की कीमत काफी अधिक है, जो निकट भविष्य में लिस्टिंग लाभ को सीमित कर सकती है।

ब्रोकरेज ने लेंसकार्ट के मार्जिन में लगातार सुधार और भारत के कम विकसित आईवियर बाजार से लाभ उठाने की क्षमता का हवाला देते हुए केवल लंबी अवधि के लिए ही निवेश करने की सिफारिश की है। जोखिमों में चीन से आयात पर भारी निर्भरता, फ्रेंचाइजी द्वारा संचालित दुकानों के संपर्क में आना, जिससे ब्रांड नियंत्रण कमजोर हो सकता है, तथा LASIK और SMILE जैसी सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा से मांग में संभावित कमी शामिल है।

बजाज ब्रोकिंग ने लेंसकार्ट के मजबूत ओमनीचैनल नेटवर्क, एआई-आधारित मैन्युफैक्चरिंग और केंद्रीकृत आपूर्ति श्रृंखला को प्रमुख विभेदक कारकों के रूप में रेखांकित किया। हालाँकि, इसने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में इसके ऊंचे मूल्यांकन को लेकर भी चिंता जताई, जिससे यह आईपीओ महंगा लग रहा है।

ब्रोकरेज ने आगाह किया कि कंपनी का मुनाफा कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आयात पर निर्भरता और गुरुग्राम व राजस्थान में विनिर्माण सुविधाओं के क्षेत्रीय संकेंद्रण के प्रति संवेदनशील बना रहेगा। ब्रोकरेज ने हैदराबाद में आगामी ग्रीनफील्ड प्लांट के कार्यान्वयन जोखिम और कानूनी व नियामक बदलावों के प्रति संवेदनशीलता की ओर भी इशारा किया।

Studds IPO Review स्टड्स एक्सेसरीज ने बुधवार को एंकर निवेशकों से लगभग ₹137 करोड़ जुटाए। कंपनी का ₹455 करोड़ का आईपीओ 3 नवंबर को बंद होने वाला है। स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ का प्राइस बैंड ₹557-585 प्रति शेयर तय किया गया है।

1975 में स्थापित, स्टड्स 'स्टड्स' और 'एसएमके' ब्रांडों के तहत दोपहिया हेलमेट के डिजाइन, निर्माण, विपणन और बिक्री में शामिल है, साथ ही विभिन्न मोटरसाइकिल सहायक उपकरण जैसे सामान, दस्ताने, रेन सूट, राइडिंग जैकेट, आईवियर और हेलमेट लॉक भी बेचता है।

जबकि स्टड्स बड़े पैमाने पर और मध्यम बाजार के ग्राहकों को लक्षित करता है, 2016 में पेश की गई एसएमके का लक्ष्य प्रीमियम मोटरसाइकिल उत्साही हैं। कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, होंडा कार्स इंडिया, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, आयशर मोटर्स (रॉयल एनफील्ड) और इंडिया यामाहा मोटर सहित प्रमुख मोटरसाइकिल मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को उत्पाद प्रदान करती है।

स्टड्स एक्सेसरीज़ आईपीओ समीक्षा

वित्त वर्ष 2024 के लिए राजस्व के हिसाब से भारत में दोपहिया हेलमेट का सबसे बड़ा उत्पादक और कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए मात्रा के हिसाब से दुनिया भर में आगे है। केनरा बैंक सिक्योरिटीज के अनुसार, कंपनी के पास तीन विनिर्माण सुविधाएं (9.04 मिलियन की क्षमता के साथ) हैं, वित्त वर्ष 2025 में 7.40 मिलियन हेलमेट बेचे गए और 70 से अधिक देशों को निर्यात किया गया और वर्ष के अंत तक पांचवें संयंत्र के खुलने की उम्मीद है।

ओईएम के साथ मजबूत संबंध, कड़े हेलमेट नियम और निर्यात में 21% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर विकास को रेखांकित करती है, जबकि ₹70 करोड़ का कर-पश्चात लाभ (₹63 करोड़ नकद सहित) लिक्विडिटी को दिखाता है। हालांकि वित्त वर्ष 2026 के लिए कुल वृद्धि 2.1% पर मामूली है और EBITDA कोविड-पूर्व स्तर से नीचे है, फिर भी इस प्रस्ताव को "सब्सक्राइब करें" की सिफारिश मिली है। आनंद राठी रिसर्च के अनुसार, स्टड्स की भारत भर में मजबूत उपस्थिति है और धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ रही है, जिसे व्यापक और अच्छी तरह से स्थापित बिक्री और वितरण नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है, जबकि उच्च गुणवत्ता मानकों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को विभिन्न प्रमुख वैश्विक और घरेलू प्रमाणपत्रों का समर्थन प्राप्त है। प्राइस बैंड के ऊपरी छोर पर, कंपनी वित्त वर्ष 26 की अपनी वार्षिक आय और इक्विटी शेयर जारी होने के बाद ₹ 23,021 मिलियन के बाजार पूंजीकरण के आधार पर 28.5 गुना के प्राइस-से-आय अनुपात पर अपना प्राइसांकन कर रही है। ब्रोकरेज का मानना है कि आईपीओ पूरी तरह से प्राइसांकन योग्य है और वह आईपीओ के लिए "सब्सक्राइब - लॉन्ग टर्म" रेटिंग की सिफारिश करता है। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ विवरण

स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ पूरी तरह से बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) है, क्योंकि प्रमोटर समूह अन्य शेयरधारकों के साथ 77.86 लाख शेयर बेच रहा है। इस तथ्य के कारण कि सम्पूर्ण पेशकश एक OFS है, स्टड्स को कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी, तथा सारा धन उन शेयरधारकों को दिया जाएगा जो बेच रहे हैं।

आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर है और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ रजिस्ट्रार है। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ जीएमपी आज

स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ जीएमपी आज ₹63 है। आईपीओ प्राइस बैंड के ऊपरी छोर और ग्रे मार्केट में वर्तमान प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए, स्टड्स एक्सेसरीज शेयर की अनुमानित लिस्टिंग कीमत ₹648 प्रति शेयर बताई गई थी, जो कि ₹585 के आईपीओ प्राइस से 10.77% अधिक है।

पिछले छह सत्रों में ग्रे मार्केट की गतिविधियों के अनुसार, मौजूदा जीएमपी (₹63) गिरावट का रुख दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, न्यूनतम जीएमपी ₹ 53.00 दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम जीएमपी ₹ 85 तक पहुंच गया। स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ से जुड़ी 5 मुख्य बातें 1. स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ प्राइस बैंड

कंपनी ने प्रति इक्विटी शेयर ₹ 557 से ₹ 585 का प्राइस बैंड घोषित किया है। 2. स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ डेट सार्वजनिक निर्गम 30 अक्टूबर खुल गया है और 3 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा। 3. स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ साइज कंपनी का लक्ष्य ₹ 455.49 करोड़ जुटाना है, जो पूरी तरह से ओएफएस मार्ग के लिए आरक्षित है। 4. स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ लॉट साइज बोलीदाता लॉट में आवेदन कर सकेगा, और बुक बिल्ड इश्यू के एक लॉट में 25 कंपनी शेयर शामिल होंगे। 5. स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ अलॉटमेंट डेट

शेयर आवंटन की सबसे संभावित तिथि 4 नवंबर 2025 है। ओर्कला इंडिया IPO तीसरे दिन 4 गुना सब्सक्राइब, जीएमपी 10% के करीब इस बीच, लोकप्रिय पैकेज्ड फ़ूड ब्रांड एमटीआर की मालिक कंपनी ओर्कला इंडिया के 1,667 करोड़ रुपये के आईपीओ को, सार्वजनिक बोली के तीसरे और अंतिम दिन (31 अक्टूबर) तक, इसके प्रस्ताव आकार (403 प्रतिशत) से चार गुना से भी ज़्यादा अभिदान मिला है। एनएसई पर सुबह 10.36 बजे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के पहले आईपीओ को लगभग 6.5 करोड़ शेयरों के लिए बोलियाँ मिलीं, जबकि प्रस्ताव आकार लगभग 1.6 करोड़ शेयरों का था। गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) ने सबसे ज़्यादा अभिदान प्राप्त किया, जिन्होंने अपने आरक्षित हिस्से को 12.48 गुना तक बुक किया। खुदरा निवेशकों ने अपने आरक्षित हिस्से को 2.65 गुना तक सब्सक्राइब किया। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) ने अपने लिए रखे गए हिस्से का 8 प्रतिशत हिस्सा बुक किया है।