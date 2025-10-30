टाटा मोटर्स की वापसी! अब इस कंपनी को दिया गया ये नाम, आ गई बड़ी अपडेट

नई दिल्ली। टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (Tata Motors Demerger) का नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया है। यह परिवर्तन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई बेंच ने अनुमोदित योजना के अनुसार किया है।

इसके पहले खबर आई थी कि टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का नाम बदलकर और उसे अलग करके एक बड़ा कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पूरा कर लिया है।

पहले कहा गया था कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को टाटा मोटर्स के नाम से नहीं जाना जाएगा। इसका नाम टाटा पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड यानी TMPV रखने का फैसला किया गया है।

कब होगी टाटा मोटर्स की लिस्टिंग

अब नाम आने के बाद लोगों के मन सवाल है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट शेयर कब ट्रेडिंग एप पर दिखेंगे। भले ही आवंटन पूरा हो गया है और शेयर उनके डीमैट खातों (Tata motors commercial vehicle listing date) में जमा हो गए हैं। कंपनी के अनुसार, टीएमएलसीवी के शेयरों का कारोबार तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें स्टॉक एक्सचेंजों से आधिकारिक लिस्टिंग और ट्रेडिंग की मंजूरी नहीं मिल जाती।