टाटा मोटर्स की वापसी! अब इस कंपनी को दिया गया ये नाम, आ गई बड़ी अपडेट
टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TML Commercial) का नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड (Tata Motors Demerger) कर दिया गया है। यह परिवर्तन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई बेंच द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किया गया है।
नई दिल्ली। टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (Tata Motors Demerger) का नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया है। यह परिवर्तन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई बेंच ने अनुमोदित योजना के अनुसार किया है।
इसके पहले खबर आई थी कि टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का नाम बदलकर और उसे अलग करके एक बड़ा कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पूरा कर लिया है।
पहले कहा गया था कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को टाटा मोटर्स के नाम से नहीं जाना जाएगा। इसका नाम टाटा पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड यानी TMPV रखने का फैसला किया गया है।
कब होगी टाटा मोटर्स की लिस्टिंग
अब नाम आने के बाद लोगों के मन सवाल है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट शेयर कब ट्रेडिंग एप पर दिखेंगे। भले ही आवंटन पूरा हो गया है और शेयर उनके डीमैट खातों (Tata motors commercial vehicle listing date) में जमा हो गए हैं। कंपनी के अनुसार, टीएमएलसीवी के शेयरों का कारोबार तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें स्टॉक एक्सचेंजों से आधिकारिक लिस्टिंग और ट्रेडिंग की मंजूरी नहीं मिल जाती।
बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है और आमतौर पर आवेदन जमा करने की तारीख से लगभग 45-60 दिन लगते हैं। लिस्टिंग की मंजूरी मिलने तक, शेयर शेयरधारकों के डीमैट खातों में जमे रहेंगे और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाई नहीं देंगे। यह अस्थायी प्रतिबंध सेबी के नियमों के अनुसार एक सुचारू और अनुपालन वाली लिस्टिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
टाटा मोटर्स का डिमर्जर
टीएमएलसीवी ने स्वीकृत व्यवस्था योजना के अनुसार, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमपीवीएल) के पात्र शेयरधारकों को 3,68,23,31,373 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई पीठ ने इस योजना को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी।
1:1 के विभाजन अनुपात के अनुसार, शेयरधारकों को टाटा मोटर्स में प्रत्येक शेयर के बदले TMLCV का एक शेयर प्राप्त हुआ। डिपॉजिटरी ने पुष्टि की है कि ये शेयर 16 अक्टूबर, 2025 को शेयरधारकों के डीमैट खातों में जमा कर दिए गए थे।
