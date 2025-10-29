TCS या फिर टाटा मोटर्स, Tata Group की 30 कंपनियों में से सबसे ज्यादा कर्मचारी किसमें हैं?
टाटा समूह भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक है, जिसमें टीसीएस में सबसे ज्यादा 6,07,979 कर्मचारी हैं। समूह का कुल राजस्व 22,69,477 करोड़ रुपये है और कुल कर्मचारी संख्या 11,49,051 है। टाटा समूह आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन और कंज्यूमर गुड्स जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। राजस्व के मामले में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष पर है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि टाटा समूह एक विशाल इकोसिस्टम है, जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
नई दिल्ली। टाटा ग्रुप भारत के सबसे बड़े ग्रुप में एक है। हर कंपनी में उसकी मजबूती उसके कर्मचारियों से तय होती है। ऐसे में जब बात टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स और TCS (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) की तो सवाल उठता है कि अरबो के मार्केट कैप वाली कंपनियों में कितने कर्मचारी काम करते हैं।
टाटा ग्रुप की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, टाटा ग्रुप की 30 प्रमुख कंपनियों में सबसे ज्यादा कर्मचारी TCS में हैं, जहां 6,07,979 लोग काम करते हैं। वहीं, टाटा मोटर्स में यह संख्या 86,259 है।
यहां आपको टाटा की कंपनियों के कर्मचारी आंकड़े बता रहे हैं जिसके आधार पर टाटा ग्रुप कितना विशाल समझ सकते हैं। टाटा की इन 30 कंपनियों का कुल रेवेन्यू 22,69,477 करोड़ रुपये है और कुल कर्मचारी संख्या 11,49,051 है। टाटा ग्रुप आईटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन और कंज्यूमर गुड्स तक हर सेक्टर में मजबूती से खड़ा हुआ है।
टॉप 5 कंपनियां कर्मचारियों के आधार पर
TCS: 6,07,979
टाटा मोटर्स: 86,259
टाटा स्टील: 79,435
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स: 65,647
टाटा डिजिटल: 39,088
टॉप 5 कंपनियां रेवेन्यू के आधार पर
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स: 7,66,601 करोड़
टाटा मोटर्स: 4,45,939 करोड़
TCS: 2,59,286 करोड़
टाटा स्टील: 2,20,083 करोड़
एयर इंडिया: 78,636 करोड़
टाटा ग्रुप की 30 कंपनियों का पूरा डेटा
|कंपनी का नाम
|रेवेन्यू (₹ करोड़)
|टाटा के कर्मचारी
|TCS
|2,59,286
|607,979
|Tata Motors
|4,45,939
|86,259
|Tata Steel
|2,20,083
|79,435
|Tata Electronics
|7,66,601
|65,647
|Tata Digital
|32,188
|39,088
|IHCL
|78,565
|33,130
|Air India
|78,636
|31,749
|Tata Capital
|28,370
|29,397
|Trent
|17,353
|27,687
|Tata Power
|66,992
|23,668
|Tata AIA
|30,741
|15,510
|Tata Communications
|23,239
|13,047
|Titan
|60,942
|12,502
|Tata Elxsi
|3,908
|12,414
|Tata Consumer Products
|21,781
|10,595
|Tata AutoComp
|13,095
|9,426
|Tata AIG
|13,822
|8,965
|Tata Advanced Systems
|5,176
|7,978
|Tata Projects
|17,565
|6,788
|Voltas
|15,737
|5,742
|Tata Consulting Engineers
|2,093
|5,617
|Tata Chemicals
|15,112
|4,789
|Tata International
|32,027
|4,380
|Tejas
|8,969
|2,370
|Tata Teleservices
|3,710
|1,763
|Tata Play
|4,109
|1,611
|Tata Asset Management
|749
|600
|Tata Industries
|376
|454
|Tata Realty and Infrastructure
|2,007
|437
|Tata Investment Corporation
|306
|24
यह भी पढ़ें: टाटा मोटर्स के सर्वर में सेंध, 70 टीबी डेटा लीक; कंपनी ने मानी गलती
टाटा ग्रुप की ताकत हैं ये कर्मचारी
कर्मचारी vs रेवेन्यूटाटा ग्रुप की सफलता का राज यही है कि यह न केवल आंकड़ों में बल्कि लोगों में निवेश करता है। TCS जैसे आईटी जायंट ने ग्रुप को वैश्विक पहचान दी है, जहां लाखों कर्मचारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं। वहीं, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसे मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स उत्पादन और इनोवेशन में अग्रणी हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स उभरता सितारा है, जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहा है।
कुल मिलाकर, ये आंकड़े बताते हैं कि टाटा ग्रुप केवल बिजनेस नहीं, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां 11 लाख से ज्यादा लोग नौकरी से अपना भविष्य संवार रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।