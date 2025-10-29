Language
    TCS या फिर टाटा मोटर्स, Tata Group की 30 कंपनियों में से सबसे ज्यादा कर्मचारी किसमें हैं?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:37 PM (IST)

    टाटा समूह भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक है, जिसमें टीसीएस में सबसे ज्यादा 6,07,979 कर्मचारी हैं। समूह का कुल राजस्व 22,69,477 करोड़ रुपये है और कुल कर्मचारी संख्या 11,49,051 है। टाटा समूह आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन और कंज्यूमर गुड्स जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। राजस्व के मामले में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष पर है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि टाटा समूह एक विशाल इकोसिस्टम है, जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

    नई दिल्ली। टाटा ग्रुप भारत के सबसे बड़े ग्रुप में एक है। हर कंपनी में उसकी मजबूती उसके कर्मचारियों से तय होती है। ऐसे में जब बात टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स और TCS (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) की तो सवाल उठता है कि अरबो के मार्केट कैप वाली कंपनियों में कितने कर्मचारी काम करते हैं।

    टाटा ग्रुप की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, टाटा ग्रुप की 30 प्रमुख कंपनियों में सबसे ज्यादा कर्मचारी TCS में हैं, जहां 6,07,979 लोग काम करते हैं। वहीं, टाटा मोटर्स में यह संख्या 86,259 है।

    यहां आपको टाटा की कंपनियों के कर्मचारी आंकड़े बता रहे हैं जिसके आधार पर टाटा ग्रुप कितना विशाल समझ सकते हैं। टाटा की इन 30 कंपनियों का कुल रेवेन्यू 22,69,477 करोड़ रुपये है और कुल कर्मचारी संख्या 11,49,051 है। टाटा ग्रुप आईटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन और कंज्यूमर गुड्स तक हर सेक्टर में मजबूती से खड़ा हुआ है।

    टॉप 5 कंपनियां कर्मचारियों के आधार पर

    TCS: 6,07,979
    टाटा मोटर्स: 86,259
    टाटा स्टील: 79,435
    टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स: 65,647
    टाटा डिजिटल: 39,088

    टॉप 5 कंपनियां रेवेन्यू के आधार पर

    टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स: 7,66,601 करोड़
    टाटा मोटर्स: 4,45,939 करोड़
    TCS: 2,59,286 करोड़
    टाटा स्टील: 2,20,083 करोड़
    एयर इंडिया: 78,636 करोड़

    टाटा ग्रुप की 30 कंपनियों का पूरा डेटा

    कंपनी का नाम रेवेन्यू (₹ करोड़) टाटा के कर्मचारी
    TCS 2,59,286 607,979
    Tata Motors 4,45,939 86,259
    Tata Steel 2,20,083 79,435
    Tata Electronics 7,66,601 65,647
    Tata Digital 32,188 39,088
    IHCL 78,565 33,130
    Air India 78,636 31,749
    Tata Capital 28,370 29,397
    Trent 17,353 27,687
    Tata Power 66,992 23,668
    Tata AIA 30,741 15,510
    Tata Communications 23,239 13,047
    Titan 60,942 12,502
    Tata Elxsi 3,908 12,414
    Tata Consumer Products 21,781 10,595
    Tata AutoComp 13,095 9,426
    Tata AIG 13,822 8,965
    Tata Advanced Systems 5,176 7,978
    Tata Projects 17,565 6,788
    Voltas 15,737 5,742
    Tata Consulting Engineers 2,093 5,617
    Tata Chemicals 15,112 4,789
    Tata International 32,027 4,380
    Tejas 8,969 2,370
    Tata Teleservices 3,710 1,763
    Tata Play 4,109 1,611
    Tata Asset Management 749 600
    Tata Industries 376 454
    Tata Realty and Infrastructure 2,007 437
    Tata Investment Corporation 306 24

    टाटा ग्रुप की ताकत हैं ये कर्मचारी

    कर्मचारी vs रेवेन्यूटाटा ग्रुप की सफलता का राज यही है कि यह न केवल आंकड़ों में बल्कि लोगों में निवेश करता है। TCS जैसे आईटी जायंट ने ग्रुप को वैश्विक पहचान दी है, जहां लाखों कर्मचारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं। वहीं, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसे मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स उत्पादन और इनोवेशन में अग्रणी हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स उभरता सितारा है, जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहा है।

    कुल मिलाकर, ये आंकड़े बताते हैं कि टाटा ग्रुप केवल बिजनेस नहीं, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां 11 लाख से ज्यादा लोग नौकरी से अपना भविष्य संवार रहे हैं।

     