TCS या फिर टाटा मोटर्स, Tata Group की 30 कंपनियों में से सबसे ज्यादा कर्मचारी किसमें हैं?

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप भारत के सबसे बड़े ग्रुप में एक है। हर कंपनी में उसकी मजबूती उसके कर्मचारियों से तय होती है। ऐसे में जब बात टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स और TCS (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) की तो सवाल उठता है कि अरबो के मार्केट कैप वाली कंपनियों में कितने कर्मचारी काम करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टाटा ग्रुप की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, टाटा ग्रुप की 30 प्रमुख कंपनियों में सबसे ज्यादा कर्मचारी TCS में हैं, जहां 6,07,979 लोग काम करते हैं। वहीं, टाटा मोटर्स में यह संख्या 86,259 है। यहां आपको टाटा की कंपनियों के कर्मचारी आंकड़े बता रहे हैं जिसके आधार पर टाटा ग्रुप कितना विशाल समझ सकते हैं। टाटा की इन 30 कंपनियों का कुल रेवेन्यू 22,69,477 करोड़ रुपये है और कुल कर्मचारी संख्या 11,49,051 है। टाटा ग्रुप आईटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन और कंज्यूमर गुड्स तक हर सेक्टर में मजबूती से खड़ा हुआ है।

टॉप 5 कंपनियां कर्मचारियों के आधार पर TCS: 6,07,979

टाटा मोटर्स: 86,259

टाटा स्टील: 79,435

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स: 65,647

टाटा डिजिटल: 39,088 टॉप 5 कंपनियां रेवेन्यू के आधार पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स: 7,66,601 करोड़

टाटा मोटर्स: 4,45,939 करोड़

TCS: 2,59,286 करोड़

टाटा स्टील: 2,20,083 करोड़

एयर इंडिया: 78,636 करोड़ टाटा ग्रुप की 30 कंपनियों का पूरा डेटा कंपनी का नाम रेवेन्यू (₹ करोड़) टाटा के कर्मचारी TCS 2,59,286 607,979 Tata Motors 4,45,939 86,259 Tata Steel 2,20,083 79,435 Tata Electronics 7,66,601 65,647 Tata Digital 32,188 39,088 IHCL 78,565 33,130 Air India 78,636 31,749 Tata Capital 28,370 29,397 Trent 17,353 27,687 Tata Power 66,992 23,668 Tata AIA 30,741 15,510 Tata Communications 23,239 13,047 Titan 60,942 12,502 Tata Elxsi 3,908 12,414 Tata Consumer Products 21,781 10,595 Tata AutoComp 13,095 9,426 Tata AIG 13,822 8,965 Tata Advanced Systems 5,176 7,978 Tata Projects 17,565 6,788 Voltas 15,737 5,742 Tata Consulting Engineers 2,093 5,617 Tata Chemicals 15,112 4,789 Tata International 32,027 4,380 Tejas 8,969 2,370 Tata Teleservices 3,710 1,763 Tata Play 4,109 1,611 Tata Asset Management 749 600 Tata Industries 376 454 Tata Realty and Infrastructure 2,007 437 Tata Investment Corporation 306 24 यह भी पढ़ें: टाटा मोटर्स के सर्वर में सेंध, 70 टीबी डेटा लीक; कंपनी ने मानी गलती टाटा ग्रुप की ताकत हैं ये कर्मचारी कर्मचारी vs रेवेन्यूटाटा ग्रुप की सफलता का राज यही है कि यह न केवल आंकड़ों में बल्कि लोगों में निवेश करता है। TCS जैसे आईटी जायंट ने ग्रुप को वैश्विक पहचान दी है, जहां लाखों कर्मचारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं। वहीं, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसे मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स उत्पादन और इनोवेशन में अग्रणी हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स उभरता सितारा है, जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहा है।