Lenskart IPO GMP: क्या आपको निवेश करना चाहिए? कहां पहुंचा GMP, कितनी होगी कमाई
पीयूष बंसल समर्थित लेंसकार्ट का IPO आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है, जिसे एंकर निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। 7,278.02 करोड़ रुपये का यह इश्यू 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक खुला रहेगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम 70 रुपये है, जिससे लिस्टिंग प्राइस 472 रुपये होने की (Lenskart IPO GMP) उम्मीद है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी कंपनी में निवेश किया है। आवंटन 6 नवंबर को होने की संभावना है।
नई दिल्ली। पीयूष बंसल समर्थित आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (Lenskart Solutions IPO GMP) आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस आईपीओ को एंकर निवेशकों और ग्रे मार्केट, दोनों से ही काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।
लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ 7,278.02 करोड़ रुपये का बुक-बिल्ट इश्यू है, जो 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। आईपीओ के एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होने की उम्मीद है।
यह समझने के लिए कि लेंसकार्ट आईपीओ से कितनी कमाई हो सकती है, आइए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) पर एक नजर डालते हैं।
Lenskart Solutions IPO GMP Trend
ग्रे मार्केट पर नजर रखने वाली विभिन्न वेबसाइटों के अनुसार, इस आईवियर रिटेलर का जीएमपी 70 रुपये है। इसका मतलब है कि 37 शेयरों के प्रत्येक लॉट पर लगभग 2,590 रुपये का अनुमानित लाभ होगा। इसके आधार पर, अनुमानित लिस्टिंग प्राइस लगभग 472 रुपये होने की उम्मीद है, जो इसके प्राइस बैंड के ऊपरी छोर से 17.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है।
आईपीओ के जीएमपी में मांग में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे 22 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 29 अक्टूबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम 48 रुपये था। हालांकि, इससे पहले, आईपीओ में गिरावट का रुख देखा गया था; 27 अक्टूबर को जीएमपी 108 रुपये था, जो बाद में घटकर क्रमशः 73 रुपये और फिर 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को 43 रुपये हो गया।
लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ एंकर निवेशक अपडेट
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) द्वारा सूत्रों के हवाले से दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के आईपीओ को गुरुवार को एंकर निवेशकों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली और लगभग 68,000 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं। यह माँग कुल इश्यू साइज़ 7,278 करोड़ रुपये का लगभग 10 गुना और एंकर बुक साइज़ 3,200 करोड़ रुपये से लगभग 20 गुना अधिक है।
इसके अतिरिक्त, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने प्री-आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) फंडिंग राउंड में आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ जरूरी तारीख
लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का आईपीओ आज (31 अक्टूबर, 2025) खुलेगा और 4 नवंबर, 2025 को बंद होगा। आवंटन 6 नवंबर को होने की संभावना है, जिसमें रिफंड और डीमैट क्रेडिट 7 नवंबर को होगा। लिस्टिंग की तारीख अस्थायी रूप से 10 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
लेंसकार्ट सॉल्यूशंस IPO प्राइस बैंड
लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के आईपीओ का प्राइस बैंड 382.00 रुपये से 402.00 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदन के लिए लॉट साइज़ 37 है।
लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार
कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टेनली इंडिया, एवेंडस कैपिटल, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, एक्सिस कैपिटल और इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रहा है।
