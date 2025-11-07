Studds Accessories Share Price: स्टड्स एक्सेसरीज ने किया निराश, NSE पर स्टॉक 3.4% छूट के साथ हुआ लिस्ट; क्या है नई शेयर प्राइस

स्टड्स एक्सेसरीज के शेयर (Studds Accessories Share Price) आज भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हो गया है। इसके शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट हुए हैं। स्टड्स एक्सेसरीज़ के शेयरों ने आज भारतीय शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की। एनएसई पर यह शेयर ₹ 565.00 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, जो ₹ 585.00 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य से ₹ 20 या 3.42% कम है।

स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड दोपहिया हेलमेट और मोटरसाइकिल एक्सेसरीज का निर्माता है।

स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ जीएमपी आज

स्टड्स एक्सेसरीज़ के शेयरों में आज ग्रे मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली। शेयर लॉन्च से पहले, बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ का आज का जीएमपी ₹45 प्रति शेयर रहा। स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ जीएमपी से संकेत मिला था कि इक्विटी शेयरों की अनुमानित लिस्टिंग कीमत ₹630 प्रति शेयर होगी, जो आईपीओ के ₹585 प्रति शेयर के मूल्य से लगभग 8% अधिक था।

स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ मुख्य विवरण

यह सार्वजनिक निर्गम गुरुवार, 30 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और सोमवार, 3 नवंबर को बंद हुआ, जबकि आईपीओ आवंटन तिथि 4 नवंबर, मंगलवार थी। स्टड्स एक्सेसरीज़ के आईपीओ की लिस्टिंग तिथि 7 नवंबर है और स्टड्स एक्सेसरीज़ के शेयर बीएसई और एनएसई पर हुए।