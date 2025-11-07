Language
    Studds Accessories Share Price: स्टड्स एक्सेसरीज ने किया निराश, NSE पर स्टॉक 3.4% छूट के साथ हुआ लिस्ट; क्या है नई शेयर प्राइस

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:06 AM (IST)

    स्टड्स एक्सेसरीज के शेयर आज भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हुए, लेकिन शुरुआत निराशाजनक रही। एनएसई पर शेयर ₹565 पर लिस्ट हुआ, जो निर्गम मूल्य से कम था। कंपनी दोपहिया हेलमेट और एक्सेसरीज बनाती है। आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में तेजी थी और लिस्टिंग कीमत अधिक रहने का अनुमान था, लेकिन वास्तविक लिस्टिंग कमजोर रही।

    स्टड्स एक्सेसरीज के शेयर (Studds Accessories Share Price) आज भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हो गया है। इसके शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट हुए हैं। स्टड्स एक्सेसरीज़ के शेयरों ने आज भारतीय शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की। एनएसई पर यह शेयर ₹ 565.00 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, जो ₹ 585.00 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य से ₹ 20 या 3.42% कम है।

    स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड दोपहिया हेलमेट और मोटरसाइकिल एक्सेसरीज का निर्माता है।


    स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ जीएमपी आज


    स्टड्स एक्सेसरीज़ के शेयरों में आज ग्रे मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली। शेयर लॉन्च से पहले, बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ का आज का जीएमपी ₹45 प्रति शेयर रहा। स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ जीएमपी से संकेत मिला था कि इक्विटी शेयरों की अनुमानित लिस्टिंग कीमत ₹630 प्रति शेयर होगी, जो आईपीओ के ₹585 प्रति शेयर के मूल्य से लगभग 8% अधिक था।

     

    स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ मुख्य विवरण


    यह सार्वजनिक निर्गम गुरुवार, 30 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और सोमवार, 3 नवंबर को बंद हुआ, जबकि आईपीओ आवंटन तिथि 4 नवंबर, मंगलवार थी। स्टड्स एक्सेसरीज़ के आईपीओ की लिस्टिंग तिथि 7 नवंबर है और स्टड्स एक्सेसरीज़ के शेयर बीएसई और एनएसई पर हुए।

    कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम से ₹ 455.49 करोड़ जुटाए, जो पूरी तरह से 77.86 लाख इक्विटी शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) था, जिसे ₹ 557 से ₹ 585 प्रति शेयर के आईपीओ मूल्य बैंड पर बेचा गया ।

    एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, स्टड्स एक्सेसरीज़ के आईपीओ को कुल 73.25 गुना अभिदान मिला। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की श्रेणी में इस सार्वजनिक निर्गम को 22.09 गुना और गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) की श्रेणी में 76.99 गुना अभिदान मिला। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की श्रेणी को 159.99 गुना अभिदान प्राप्त हुआ।

    आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर है और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ रजिस्ट्रार है।

    "IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

     

