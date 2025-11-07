Pine Labs IPO GMP: पाइन लैब्स IPO खुला, क्या आपको आवेदन करना चाहिए? GMP सहित 10 जरूरी बातें

नई दिल्ली। भारत की दिग्गज फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स का 3,900 करोड़ रुपये का आईपीओ 7 नवंबर यानी आज से आम जनता के लिए खुल गया है। यह इश्यू बाजार में गिरावट वाले रुख के बीच आ रहा है। हालांकि 7% का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) अच्छी लिस्टिंग की उम्मीदें दिखाता है। निवेश करने से पहले आपको जरूरी बाते है जानना जरूरी है।

3,899.91 करोड़ रुपये के इस सार्वजनिक निर्गम में 2,080 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 1,819.91 करोड़ रुपये का बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) शामिल है। नई पूंजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी विस्तार, ऋण चुकौती और अंतरराष्ट्रीय परिचालन बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जबकि ओएफएस मौजूदा शेयरधारकों को आंशिक निकासी प्रदान करेगा।

एंकर निवेशक कौन-कौन हैं?

नोमुरा, टेम्पलटन एमएफ, मिराए एसेट एमएफ, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एचएसबीसी, एडलवाइस एमएफ, मॉर्गन स्टेनली, एबक्कस फ्लेक्सी एज फंड-1, अमुंडी फंड्स, मोतीलाल ओसवाल, सस्केहाना पैसिफिक, भारती एक्सा, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कुछ प्रमुख नाम हैं जो पाइन लैब्स आईपीओ के लिए एंकर निवेशकों की सूची में शामिल हैं ।

पाइन लैब्स प्राइस बैंड कितना है?

पाइन लैब्स ने अपने ₹3,900 करोड़ के इश्यू के लिए ₹210-221 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है आईपीओ 7 नवंबर से 11 नवंबर तक बोली के लिए खुला रहेगा। आईपीओ 7 नवंबर, 2025 को खुलेगा और 11 नवंबर को बंद होगा। आवंटन 12 नवंबर को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है और शेयरों के 14 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने की संभावना है।

ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) आईपीओ लॉन्च से पहले लगभग 7% की जीएमपी पर है, जो अनौपचारिक बाजार में मध्यम सकारात्मक धारणा का संकेत देता है। हालांकि यह लिस्टिंग के प्रदर्शन की गारंटी नहीं है, लेकिन यह कंपनी की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास का संकेत देता है।

वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में राजस्व में 28% की वृद्धि दर्ज की और 2,327 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष 145 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में 4.79 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। EBITDA वित्त वर्ष 2024 के 158 करोड़ रुपये से बढ़कर 356 करोड़ रुपये रहा, जो बेहतर परिचालन क्षमता दर्शाता है।

किन बातों का ध्यान रखें

निवेशकों को रेज़रपे, पेटीएम और फ़ोनपे से प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ डिजिटल भुगतान में नियामकीय बदलावों पर भी नज़र रखनी चाहिए। कंपनी की लाभप्रदता अभी भी सुधार के शुरुआती दौर में है और दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए निरंतर मार्जिन सुधार महत्वपूर्ण होगा।

क्या आपको निवेश करना चाहिए? एसबीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक लंबी अवधि के लिए सदस्यता लें। ब्रोकरेज ने कहा कि पाइन लैब्स के संचालन ने ईबीआईटीडीए में मजबूत वृद्धि और वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 25 के बीच समायोजित ईबीआईटीडीए के साथ बदलाव दिखाया है। एक मजबूत व्यापार मॉडल द्वारा समर्थित, ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी लाभदायक विकास प्रदान करेगी और उसने दीर्घकालिक निवेश क्षितिज के साथ 'सदस्यता लें' रेटिंग की सिफारिश की है।