    एलन मस्क को मिलेगा 1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पैकेज, इसके बदले करने होंगे ये काम, शेयरधारकों ने रखी कौन-कौन सी शर्तें?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:20 AM (IST)

    टेस्ला के शेयरधारकों ने एलन मस्क के अरबों डॉलर के वेतन पैकेज को मंजूरी दे दी है, जिससे उन्हें 1 ट्रिलियन डॉलर का सैलरी पैकेज मिल सकता है। 75% से अधिक शेयरधारकों ने इस योजना का समर्थन किया। मस्क ने टेस्ला के भविष्य के लिए अपनी योजनाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें स्वचालित वाहन और रोबोटिक्स शामिल हैं। इस पैकेज का उद्देश्य मस्क को कंपनी के तकनीकी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है।

    नई दिल्ली। टेस्ला के शेयरधारकों ने गुरुवार को एलन मस्क के अरबों डॉलर के वेतन पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब एलन मस्क पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें 1 ट्रिलियन डॉलर का सबसे बड़ा सैलरी पैकेज मिला है। गुरुवार की बैठक में 75% से ज़्यादा शेयरधारकों ने इस योजना का समर्थन किया और इस घोषणा का स्वागत उत्साह के साथ हुआ।

    मस्क ने मंच पर आते ही दर्शकों से कहा, "हम जिस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, वह सिर्फ़ टेस्ला के भविष्य का एक नया अध्याय नहीं, बल्कि एक पूरी नई किताब है।"

    मस्क पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अगले दशक में 1 ट्रिलियन डॉलर के शेयर खरीद सकते हैं, हालांकि आवश्यक भुगतान से इसका मूल्य घटकर 878 बिलियन डॉलर हो जाएगा।

    यह वोट टेस्ला के भविष्य और उसके मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है, जो मस्क के खुद चलने वाले वाहन (Autopilot) बनाने, पूरे अमेरिका में रोबोटैक्सी नेटवर्क बनाने और ह्यूमनॉइड रोबोट बेचने के दृष्टिकोण पर टिका है।

    यह पैकेज मस्क को टेस्ला में लंबे समय तक बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वे कंपनी के लिए निर्धारित तकनीकी लक्ष्यों को हासिल कर सकें। मस्क ने कहा है कि अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटो ड्राइविंग तकनीक और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में टेस्ला की प्रगति इसे प्रतिस्पर्धियों से आगे रखेगी। अगर मस्क इस योजना के सभी लक्ष्यों को पूरा कर लेते हैं, तो वे दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं।

    मस्क को 1 ट्रिलियन डॉलर कैसे मिलेंगे

    मस्क को यह राशि तभी मिलेगी जब वह आवश्यक परिचालन और वित्तीय लक्ष्य हासिल कर लेंगे। इन लक्ष्यों में 10 वर्षों के भीतर 2 करोड़ वाहन बनाना शामिल है। यह संख्या टेस्ला द्वारा पिछले 12 वर्षों में उत्पादित वाहनों की संख्या से दोगुनी से भी अधिक है। उन्हें कंपनी का बाजार मूल्य और परिचालन लाभ भी बढ़ाना होगा और दस लाख रोबोटों की आपूर्ति का प्रबंधन भी करना होगा। टेस्ला ने अभी तक कोई रोबोट नहीं बनाया है।

    भले ही मस्क सभी लक्ष्य हासिल न कर पाएं, फिर भी उन्हें बड़ी राशि मिल सकती है। अगर वह कंपनी का बाजार मूल्य 80% बढ़ा देते हैं, वाहनों की बिक्री दोगुनी और परिचालन लाभ तिगुना कर देते हैं या अन्य परिचालन लक्ष्यों में से कोई दो लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें टेस्ला के शेयरों में 50 बिलियन डॉलर मिलेंगे।

     

