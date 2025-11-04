Language
    Elon Musk की 89 लाख करोड़ की सैलरी रोक दो, टेस्ला शेयरहोल्डर मीटिंग से पहले मचा बवाल; पूरी इनसाइड स्टोरी

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:10 PM (IST)

    एलन मस्क के ट्रिलियन डॉलर के वेतन पैकेज पर एक निवेशक ने सवाल उठाए हैं और इसके खिलाफ वोट करने की घोषणा की है। नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने मुआवजे के आकार और प्रमुख व्यक्ति जोखिम को लेकर चिंता जताई है। कुछ निवेशकों ने योजना का समर्थन किया है, जबकि मस्क टेस्ला के सबसे बड़े शेयरधारक बने हुए हैं। शेयरधारकों का वोट कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा।

    नई दिल्ली। एलन मस्क पर एक नई मुसीबत आन पड़ी है। गुरुवार को टेस्ला की सालाना शेयरधारक बैठक होने वाली है। उससे ठीक दो दिन पहले ही कंपनी के निवशक ने एलन मस्क को मिलने वाली सैलरी पर सवाल खड़े कर दिए। उसने सीधे दो टूक जवाब देते हुए कहा कि वह एलन मस्क के ट्रिलियन डॉलर के वेतन पैकेज के खिलाफ वोट करेगा। यानी वह सीधे कहना चाह रहा है कि एलन मस्क को सैलरी को रोकने का वह पूरा प्रयास करेगी। चलिए जानते हैं आखिर यह कौन है और वह किस वजह से ऐसा बोल रहा है।

    कौन है सॉवरेन वेल्थ फंड

    टेस्ला के सबसे बड़े निवेशकों में से एक नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड ने कहा है कि वह सीईओ एलन मस्क के प्रस्तावित मुआवजे के पैकेज के खिलाफ वोट करेगा, जिसकी कीमत अगले दशक में 1 ट्रिलियन डॉलर (89 लाख करोड़ रुपये) तक हो सकती है।

    यह घोषणा गुरुवार को टेस्ला की सालाना शेयरधारक बैठक से पहले हुई है, जहां यह योजना निवेशकों के बीच सबसे विवादास्पद एजेंडा बन गई है। नॉर्गेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट (एनबीआईएम) से प्रबंधित इस फंड के पास टेस्ला के लगभग 1.16% शेयर हैं, जो इसे छठा सबसे बड़ा संस्थागत शेयरधारक बनाता है।

    वेतन पैकेज के खिलाफ वोट करने के पीछे क्या तर्क दिया

    एक बयान में, एनबीआईएम ने कहा कि वह "मस्क की दूरदर्शी भूमिका के तहत बनाए गए महत्वपूर्ण मूल्य" को स्वीकार करता है, लेकिन वह "कार्यकारी मुआवजे पर हमारे विचारों के अनुरूप पुरस्कार के कुल आकार, कमजोर पड़ने और प्रमुख व्यक्ति जोखिम के शमन की कमी" को लेकर चिंतित है। फंड ने आगे कहा, "हम इस और अन्य विषयों पर टेस्ला के साथ रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे।"

    इतिहास के सबसे बड़े भुगतानों में से एक
    टेस्ला के प्रस्ताव में मस्क को कंपनी के लगभग 12% के बराबर शेयर 12 अलग-अलग किश्तों में दिए जाने की बात शामिल है, जो उत्पादन, परिचालन लाभ और शेयर मूल्य के लक्ष्यों से जुड़े महत्वाकांक्षी प्रदर्शन लक्ष्यों को हासिल करने पर निर्भर है। अगर यह पैकेज पूरी तरह से लागू हो जाता है, तो मस्क को मिलने वाला यह भुगतान कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े भुगतानों में से एक बन सकता है।

    सभी प्रमुख निवेशक इसके विरोध में नहीं, किसने किया सपोर्ट?


    हालांकि, सभी प्रमुख निवेशक इसके विरोध में नहीं हैं। टेस्ला के बकाया शेयरों का लगभग 0.4% हिस्सा रखने वाले बैरन कैपिटल मैनेजमेंट ने इस योजना के समर्थन की घोषणा की है।

    बैरन कैपिटल के संस्थापक रॉन बैरन ने कहा, "एलन प्रमुख जोखिम प्रबंधन के सबसे बड़े 'प्रमुख व्यक्ति' हैं। उनके अथक परिश्रम और अडिग मानकों के बिना, टेस्ला का कोई अस्तित्व ही नहीं होता।"


    उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक का निर्माण किया है। वे परिवहन, ऊर्जा और मानव रोबोटिक्स को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं और ऐसा करते हुए शेयरधारकों के लिए स्थायी मूल्य का सृजन कर रहे हैं। उनके हित पूरी तरह से निवेशकों के साथ जुड़े हुए हैं।"

    मस्क के पास टेस्ला का सबसे बड़ी हिस्सेदारी

    मस्क टेस्ला के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक बने हुए हैं, जिनके पास सभी बकाया शेयरों का 15.79% हिस्सा है। शेयरधारकों का वोट यह निर्धारित करेगा कि निवेशक टेस्ला के प्रबंधन प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या नहीं, जिसे पुरज़ोर समर्थन और तीखी आलोचना दोनों मिली है। यह परिणाम यह भी संकेत देगा कि शासन, मुआवजा प्रथाओं और कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति पर सवालों के बीच शेयरधारकों का मस्क के नेतृत्व में कितना विश्वास है।

    फोर्ब्स के अनुसार , मस्क 504.1 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं।