Gift Nifty में मजबूती से शेयर बाजार में तेज शुरुआत की उम्मीद, एशियन पेंट्स-पेटीएम समेत इन स्टॉक्स पर जरूर रखें नजर

नई दिल्ली। आज गुरुवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में मजबूत शुरुआत की उम्मीद है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) सुबह सवा 7 बजे के करीब 42.50 अंक या 0.16 फीसदी की मजबूती के साथ 26,432 पर है।

एनालिस्ट्स के अनुसार भी भारतीय शेयर बाजार के सावधानी से लेकिन तेजी के रुझान के साथ खुलने की उम्मीद है, जो 26 नवंबर को दर्ज की गई तेज वापसी पर आधारित हो सकती है। निफ्टी 50 के एक बुलिश-एनगल्फिंग कैंडल बनाने और अपने रिकॉर्ड हाई के करीब 26,205 पर सेटल होने के साथ, इस बात की काफी उम्मीद है कि इंडेक्स सेशन की शुरुआत में 26,280 के रेजिस्टेंस लेवल को चुनौती देने की कोशिश करेगा।

इस बीच जिन शेयरों में आज एक्शन दिख सकता है, उनकी जानकारी हम आपको देंगे।

Q2 Results Today - कृधन इंफ्रा, सेफक्योर सर्विसेज और डेविन सन्स रिटेल आज अपनी तिमाही नतीजे जारी करेंगी। Studds Accessories - कंपनी का प्रॉफिट 17.9% बढ़कर 20.6 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 17.5 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 6.5% बढ़कर 154.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 145 करोड़ रुपये था। Whirlpool of India - प्रमोटर ब्लॉक डील के जरिए व्हर्लपूल में 95 लाख शेयर (7.5% हिस्सेदारी) बेच सकता है, जिसका ऑफर साइज 965 करोड़ रुपये और फ्लोर प्राइस 1,030 रुपये प्रति शेयर होगा। One 97 Communications (Paytm) - भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी की सहायक कंपनी, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट दिया है। Wipro - AI-पावर्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस (IISc) और फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट (FSID) के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की घोषणा की है, ताकि फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में कटिंग-एज रिसर्च और इनोवेशन पर कोलेबोरेट किया जा सके।

Oberoi Realty - कंपनी ने मुंबई के नेपियन सी रोड पर 4,706 स्क्वायर मीटर जमीन के रीडेवलपमेंट के लिए एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है। प्रोजेक्ट से फ्री-सेल कंपोनेंट के लिए कंपनी का हक अभी लगभग 1.18 लाख स्क्वायर फीट (RERA कारपेट एरिया) होने का अनुमान है।

Jammu & Kashmir Bank - बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए एक या ज्यादा हिस्सों में 750 करोड़ रुपये तक की इक्विटी शेयर कैपिटल जुटाने और प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर के जरिए 500 करोड़ रुपये तक जुटाने को मंज़ूरी दे दी है।

International Conveyors - कंपनी ने गणेश इकोस्फीयर के 1.21 लाख इक्विटी शेयर 11.28 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। Asian Paints - कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, बर्जर पेंट्स एमिरेट्स, UAE ने AED 140 मिलियन (लगभग Rs 340 करोड़) के इन्वेस्टमेंट से UAE में अपनी दूसरी पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने का प्रपोजल दिया है, जिसकी शुरुआती कैपेसिटी 55,800 KL सालाना होगी।