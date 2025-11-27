Language
    Gift Nifty में मजबूती से शेयर बाजार में तेज शुरुआत की उम्मीद, एशियन पेंट्स-पेटीएम समेत इन स्टॉक्स पर जरूर रखें नजर

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:52 AM (IST)

    आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में तेजी की उम्मीद है, गिफ्ट निफ्टी में उछाल है। कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं, जिन पर निवेशकों की नजर रहेगी। स्टडड्स एक्सेसरीज का मुनाफा बढ़ा है, व्हर्लपूल में प्रमोटर हिस्सेदारी बेच सकते हैं। पेटीएम को आरबीआई से मंजूरी मिली, विप्रो और आईआईएससी ने हाथ मिलाया है। एशियन पेंट्स यूएई में विस्तार करेगी। महिंद्रा ने नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की है।

    आज किन-किन शेयरों में दिख सकता है एक्शन

    नई दिल्ली। आज गुरुवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में मजबूत शुरुआत की उम्मीद है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) सुबह सवा 7 बजे के करीब 42.50 अंक या 0.16 फीसदी की मजबूती के साथ 26,432 पर है।
    एनालिस्ट्स के अनुसार भी भारतीय शेयर बाजार के सावधानी से लेकिन तेजी के रुझान के साथ खुलने की उम्मीद है, जो 26 नवंबर को दर्ज की गई तेज वापसी पर आधारित हो सकती है। निफ्टी 50 के एक बुलिश-एनगल्फिंग कैंडल बनाने और अपने रिकॉर्ड हाई के करीब 26,205 पर सेटल होने के साथ, इस बात की काफी उम्मीद है कि इंडेक्स सेशन की शुरुआत में 26,280 के रेजिस्टेंस लेवल को चुनौती देने की कोशिश करेगा।
    इस बीच जिन शेयरों में आज एक्शन दिख सकता है, उनकी जानकारी हम आपको देंगे।

    Q2 Results Today - कृधन इंफ्रा, सेफक्योर सर्विसेज और डेविन सन्स रिटेल आज अपनी तिमाही नतीजे जारी करेंगी।

    Studds Accessories - कंपनी का प्रॉफिट 17.9% बढ़कर 20.6 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 17.5 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 6.5% बढ़कर 154.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 145 करोड़ रुपये था।

    Whirlpool of India - प्रमोटर ब्लॉक डील के जरिए व्हर्लपूल में 95 लाख शेयर (7.5% हिस्सेदारी) बेच सकता है, जिसका ऑफर साइज 965 करोड़ रुपये और फ्लोर प्राइस 1,030 रुपये प्रति शेयर होगा।

    One 97 Communications (Paytm) - भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी की सहायक कंपनी, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट दिया है।

    Wipro - AI-पावर्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस (IISc) और फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट (FSID) के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की घोषणा की है, ताकि फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में कटिंग-एज रिसर्च और इनोवेशन पर कोलेबोरेट किया जा सके।

    Oberoi Realty - कंपनी ने मुंबई के नेपियन सी रोड पर 4,706 स्क्वायर मीटर जमीन के रीडेवलपमेंट के लिए एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है। प्रोजेक्ट से फ्री-सेल कंपोनेंट के लिए कंपनी का हक अभी लगभग 1.18 लाख स्क्वायर फीट (RERA कारपेट एरिया) होने का अनुमान है।

    Jammu & Kashmir Bank - बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए एक या ज्यादा हिस्सों में 750 करोड़ रुपये तक की इक्विटी शेयर कैपिटल जुटाने और प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर के जरिए 500 करोड़ रुपये तक जुटाने को मंज़ूरी दे दी है।

    International Conveyors - कंपनी ने गणेश इकोस्फीयर के 1.21 लाख इक्विटी शेयर 11.28 करोड़ रुपये में खरीदे हैं।

    Asian Paints - कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, बर्जर पेंट्स एमिरेट्स, UAE ने AED 140 मिलियन (लगभग Rs 340 करोड़) के इन्वेस्टमेंट से UAE में अपनी दूसरी पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने का प्रपोजल दिया है, जिसकी शुरुआती कैपेसिटी 55,800 KL सालाना होगी।

    Havells India - इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी को कुंदन सोलर (पाली) में 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है।

    Axis Bank - आनंद विश्वनाथन को 3 साल के लिए बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। वे अमित तलगेरी की जगह लेंगे। आनंद विश्वनाथन सीनियर मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे।

    Ashok Leyland - बोर्ड ने कंपनी की सब्सिडियरी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के एनडीएल वेंचर्स में मर्जर को मंजूरी दे दी है।

    Panacea Biotec - देवेंद्र गुप्ता ने पर्सनल कारणों से कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और हेड – इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पद से 15 दिसंबर से इस्तीफा दे दिया है।

    Indo Tech Transformers - कंपनी को 11 ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई के लिए परचेज ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की कुल कीमत 91.26 करोड़ रुपये है।

    Mahindra and Mahindra - कंपनी ने इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला E एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 23.69 लाख रुपये है, जबकि ऐड-ऑन फीचर्स के साथ FE3 एडिशन की कीमत 24.49 लाख रुपये है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

