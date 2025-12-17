Language
    Indigo, ओला और एचसीएल टेक समेत आज इन स्टॉक्स पर रहेगी निवेशकों की नजर, कैसा खुलेगा शेयर बाजार? यहां पढ़ें

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:58 AM (IST)

    आज शेयर बाजार (Share Market) में फ्लैट शुरुआत की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी में मामूली बढ़त है। कमजोर रुपया और विदेशी फंड के बाहर जाने से बाजार पर दबाव ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    आज कौन-कौन से शेयरों पर रहेगी नजर

    नई दिल्ली। आज बुधवार को शेयर बाजार में फ्लैट शुरुआत की उम्मीद है। दरअसल सुबह सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 10 अंकों या 0.04 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 25,925.50 पर है। जानकारों का मानना है कि पिछले सेशन में आई तेज गिरावट के बाद, भारतीय इक्विटी बाजार 17 दिसंबर 2025 को सावधानी के साथ खुल सकते हैं।
    कमजोर रुपया, जिसने 91 का आंकड़ा पार कर लिया था, और लगातार विदेशी फंड के बाहर जाने से शेयर बाजार पर दबाव रहा, जो आज भी बरकरार रह सकता है। आइए जानते हैं आज कौन से शेयरों में हलचल दिख सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    HCL Technologies - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी, NSE एकेडमी ने टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में जॉइंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की एक सीरीज देने के लिए HCLTech के साथ पार्टनरशिप की है।

    NBCC (India) - कंपनी को IIT मंडी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए 332.99 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, और कांडला SEZ से रोजाना के सालाना मेंटेनेंस काम के लिए 12.05 करोड़ रुपये का एक और ऑर्डर मिला है।

    Glenmark Pharmaceuticals - कंपनी की सब्सिडियरी, ग्लेनमार्क स्पेशलिटी S.A. (GSSA) ने नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर (NSCLC) के इलाज के लिए तीसरी पीढ़ी के एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर (EGFR-TKI) Aumolertinib के लिए जियांग्सू हैंसो फार्मास्युटिकल ग्रुप कंपनी (हैंसो फार्मा) के साथ एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस, सहयोग और डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट किया है।

    Indian Overseas Bank - सरकार 17-18 दिसंबर को बैंक के 38.51 करोड़ इक्विटी शेयर (पेड-अप इक्विटी के 2% के बराबर बेस ऑफर साइज) बेचेगी, साथ ही BSE और NSE के एक अलग तय विंडो के जरिए 19.25 करोड़ शेयर (1% हिस्सेदारी) और बेचने का ऑप्शन भी होगा।

    Kajaria Ceramics - शेयरहोल्डर्स ने अशोक कजारिया को चेयरमैन, चेतन कजारिया को वाइस चेयरमैन और ऋषि कजारिया को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के फैसले को मंजूरी दे दी है।

    Ola Electric Mobility - फाउंडर और प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने प्योर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 2.62 करोड़ इक्विटी शेयर (पेड-अप इक्विटी का 0.59% के बराबर) 91.87 करोड़ रुपये में, 34.99 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिए।

    Pearl Global Industries - एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कपड़े बनाने वाली कंपनी में 105.68 करोड़ रुपये में 1,599.99 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 6.6 लाख शेयर (1.43% हिस्सेदारी) खरीदे हैं। इस बीच, प्रमोटर दीपक कुमार सेठ ने 100 करोड़ रुपये में 1,600.04 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 6.25 लाख शेयर (1.35% हिस्सेदारी) बेचे।

    Karnataka Bank - नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बी सुमंथकुमार रेड्डी ने कर्नाटक बैंक में 38.29 करोड़ रुपये में 19.09 लाख शेयर (0.5% हिस्सेदारी) खरीदे, जिसकी कीमत 200.52 रुपये प्रति शेयर थी। वहीं, गार्डन्स आर आर ने इतने ही शेयर 38.28 करोड़ रुपये में 200.48 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिए।

    SBFC Finance - अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी – FDI ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी SBFC फाइनेंस से अपने सभी 1.36 करोड़ इक्विटी शेयर (पेड-अप इक्विटी का 1.25% के बराबर) 105.14 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 143.37 करोड़ रुपये में बेचकर बाहर निकल गई।

    आज इन शेयरों की लिस्टिंग - नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज और पार्क मेडि वर्ल्ड

    IndiGo - नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को लागू होने के बाद नवंबर और दिसंबर में जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई थीं, उन्हें पूरे टिकट की कीमत का चार गुना मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार और इंडिगो एयरलाइन को आदेश देने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है।

    Vedanta - नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने मंगलवार को वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर प्लान को मंज़ूरी दे दी। इस फैसले से ग्रुप के लिए अपने ऑपरेशंस को पांच अलग-अलग, सेक्टर-फोकस्ड बिजनेस में रीस्ट्रक्चर करने का रास्ता साफ हो गया है।

    ये भी पढ़ें - Apple से Google तक, गैराज से शुरू हुई दिग्गज कंपनियों की कहानी है बेमिसाल; चुनौतियां पार करके जीती दुनिया

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

