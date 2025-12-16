Apple से Google तक, गैराज से शुरू हुई दिग्गज कंपनियों की कहानी है बेमिसाल; चुनौतियां पार करके जीती दुनिया

नई दिल्ली। शायद आप न जानते हों कि एप्पल (Apple), माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft), गूगल (Google), अमेजन (Amazon) और डेल (Dell) जैसी कई मशहूर कंपनियों की शुरुआत कार गैराज से हुई है। ये साबित करता है कि मामूली शुरुआत बड़ी सफलता को नहीं रोक सकती। इनकी शुरुआत कुछ दूरदर्शी फाउंडर्स ने एक साधारण आइडिया (कंप्यूटर, किताबें, सर्च) और लगातार फोकस से की है।

इन कंपनियों की खास बात रही इनोवेशन, जिसके जरिए इन्होंने कस्टमर्स को आकर्षित किया और बेसिक जगहों से ग्लोबल टेक, रिटेल और एंटरटेनमेंट दिग्गज बन पाईं। आइए जानते हैं इन पाचों कंपनियों के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Apple कैसे हुई शुरू? स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज्नियाक 1971 में मिले और साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, Apple शुरू की। "Apple" नाम जॉब्स ने तब सोचा जब वह एक सेब के खेत से लौटे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह नाम मजेदार, जोशीला और डराने वाला नहीं है।

1976 में, वोज्नियाक ने अपना पहला कंप्यूटर बनाया और उसका नाम Apple I रखा। कंपनी कैलिफोर्निया के लॉस अल्टोस में जॉब्स के गैराज से शुरू हुई।

Amazon के पीछे क्या था आइडिया? जेफ बेजोस ने 1994 में Amazon की शुरुआत की थी और इसने वाशिंगटन के बेलेव्यू में बेजोस के घर के गैराज से अपना काम शुरू किया था। दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस शुरू में एक ऑनलाइन किताबों की दुकान के तौर पर शुरू हुआ था और गैराज की जगह ने उन्हें सामान स्टोर करने, लेन-देन करने और शिपमेंट की जगह दी।

हालांकि Amazon को अपनी पहली किताब बेचने में लगभग पूरा एक साल लग गया, लेकिन यह बिजनेस जल्द ही तेजी से बढ़ने लगा और अब यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है।

किसने बनाया सर्च इंजन Google? 30 साल पहले 1995 में, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने एक सर्च इंजन बनाया (जिसे पहले बैकरब कहा जाता था) जो वेब पर अलग-अलग पेजों की अहमियत तय करने के लिए लिंक्स का इस्तेमाल करता था। उन दोनों ने अपने आइडिया पर स्टैनफोर्ड के अपने डॉर्म रूम में काम करना शुरू किया, जिसके बाद वे एक गैराज ऑफिस स्पेस में शिफ्ट हुए।

सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स ने तुरंत इस नए, क्रांतिकारी आइडिया पर ध्यान दिया था।

Dell का फाउंडर कौन है? डेल के फाउंडर माइकल डेल ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जब उन्होंने अपने डॉर्म रूम से पर्सनल PC बेचना शुरू किया। कम कीमत पर सीधे कस्टमर को कंप्यूटर बेचने का उनका आइडिया सफल रहा और इससे उन्हें नॉर्थ ऑस्टिन में असली ऑफिस स्पेस लेने से पहले ही स्कूल छोड़ने का मौका मिल गया।