BHIM UPI यूज करने पर मिलेगा भर-भर के कैशबैक, हर महीने इतने की बचत पक्की; हाथ से न निकले मौका

आईएएनएस, नई दिल्ली। भारत के घरेलू डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम ऐप (BHIM) ने सोमवार को एक नए अभियान की शुरुआत की। ये है "गर्व से स्वदेशी" अभियान, जिसके तहत नए यूजर्स को डिजिटल पेमेंट्स अपनाने पर 20 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा।

BHIM इस महीने के अंत में अपनी 10वीं सालगिरह मनाएगा। इस खास मौके पर नए यूजर्स को स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। यह ऑफर उन यूजर्स के लिए है जो 20 रुपे या उससे अधिक का लेन-देन करते हैं। इस अभियान का उद्देश्य नए यूजर्स को डिजिटल पेमेंट्स से जोड़ना है और उनकी सहूलियत को बढ़ाना है।

एक महीने कितने का कैशबैक मिलेगा? BHIM का लक्ष्य है कि पहली बार डिजिटल पेमेंट्स करने वाले यूजर्स के लिए हर रुकावट को दूर करना, ताकि देश के हर हिस्से में डिजिटल पेमेंट्स की बढ़ती हुई स्वीकार्यता और मजबूत हो सके।

भीम को डेवलप करने वाली एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड (एनबीएसएल) ने कहा कि जो नए यूजर भीम ऐप को अपनी रोजाना की खरीदारी, जैसे- किराना, बस या मेट्रो टिकट, प्रीपेड रिचार्ज, बिजली और गैस बिल पेमेंट और पेट्रोल खर्च में इस्तेमाल करते हैं, वह एलिजिबल लेनदेन पर एक महीने में 300 रुपये तक का कैशबैक पा सकते हैं।

कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है BHIM? इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया नया भीम ऐप 15 से अधिक भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, जो एड-फ्री इंटरफेस प्रोवाइड करता है और कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए उचित है। साथ ही इसमें कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जिनमें स्प्लिट एक्सपेंस, फैमिली मोड, स्पेंड एनालिटिक्स, एक्शन नीडेड और यूपीआई सर्कल शामिल हैं।

इसके अलावा, यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन फीचर लॉन्च किया गया है, जिससे यूजर्स अपने परिवार के सदस्य, बच्चे, कर्मचारी या आश्रित लोगों को एक तय सीमा के तहत यूपीआई पेमेंट्स करने की अनुमति दे सकते हैं।