आज का शेयर बाजार: किन स्टॉक्स पर रहेगी निवेशकों की नजर? गिफ्ट निफ्टी में कमजोरी के बीच गिरावट की आशंका

नई दिल्ली। आज गुरुवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोर शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सुबह के कारोबार में गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Live) लाल निशान में है। सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी 65.50 अंक या 0.25 फीसदी की गिरावट के साथ 26,069.50 पर है।

जानकारों के अनुसार भारतीय रुपये में बड़ी गिरावट, कमजोर ट्रेड इनफ्लो, कम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और भारत-US ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अनिश्चितता के कारण अभी बाजार में सुस्ती दिख सकती है। वहीं शुक्रवार को आने वाली आरबीआई पॉलिसी पर भी निवेशकों की नजर रहेगी।

आइए जानते हैं आज कौन से शेयरों पर नजर रहेगी।

Pine Labs - जुलाई-सितंबर तिमाही में इसका प्रॉफिट 5.97 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल समान तिमाही में इसे 32 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 17.8% बढ़कर 650 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 551.6 करोड़ रुपये रहा था।

Reliance Industries - कंपनी की सब्सिडियरी, रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स (RSBVL) ने द हंड्रेड की ओवल इनविंसिबल्स फ्रैंचाइज में सरे काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। RSBVL ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) से 60.27 मिलियन पाउंड में ओवल इनविंसिबल्स में 49% शेयरहोल्डिंग खरीदी है।

JK Cement - कंपनी ने बिहार में अपने पन्ना प्लांट में 3.3 मिलियन टन प्रति वर्ष (MnTPA) क्लिंकर लाइन-2 चालू की है। इसके साथ ही, पन्ना प्लांट में क्लिंकर क्षमता 3.30 MnTPA से बढ़कर 6.60 MnTPA हो गई है। Rail Vikas Nigam - कंपनी को दक्षिणी रेलवे से 145.34 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) मिला है। RailTel Corporation of India - कंपनी को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) से 48.78 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मिला है। Mukka Proteins - हार्दिक गौड़ा और MS जथिन इंफ्रा के साथ कंपनी के जॉइंट वेंचर को बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से 474.89 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मिला है। इस काम में मिट्टागनहल्ली और कन्नूर लैंडफिल साइट पर जमा हुए पुराने लीचेट का ट्रीटमेंट और डिस्पोजल शामिल है।