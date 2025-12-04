Language
    आज का शेयर बाजार: किन स्टॉक्स पर रहेगी निवेशकों की नजर? गिफ्ट निफ्टी में कमजोरी के बीच गिरावट की आशंका

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:56 AM (IST)

    आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोर शुरुआत की आशंका है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है। रुपये में गिरावट, कमजोर ट्रेड इनफ्लो और भारत-अ ...और पढ़ें

    रिलायंस समेत कई शेयरों पर रहेगा फोकस

    नई दिल्ली। आज गुरुवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोर शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सुबह के कारोबार में गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Live) लाल निशान में है। सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी 65.50 अंक या 0.25 फीसदी की गिरावट के साथ 26,069.50 पर है।
    जानकारों के अनुसार भारतीय रुपये में बड़ी गिरावट, कमजोर ट्रेड इनफ्लो, कम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और भारत-US ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अनिश्चितता के कारण अभी बाजार में सुस्ती दिख सकती है। वहीं शुक्रवार को आने वाली आरबीआई पॉलिसी पर भी निवेशकों की नजर रहेगी।
    आइए जानते हैं आज कौन से शेयरों पर नजर रहेगी।

    Pine Labs - जुलाई-सितंबर तिमाही में इसका प्रॉफिट 5.97 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल समान तिमाही में इसे 32 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 17.8% बढ़कर 650 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 551.6 करोड़ रुपये रहा था।

    Reliance Industries - कंपनी की सब्सिडियरी, रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स (RSBVL) ने द हंड्रेड की ओवल इनविंसिबल्स फ्रैंचाइज में सरे काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। RSBVL ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) से 60.27 मिलियन पाउंड में ओवल इनविंसिबल्स में 49% शेयरहोल्डिंग खरीदी है।

    JK Cement - कंपनी ने बिहार में अपने पन्ना प्लांट में 3.3 मिलियन टन प्रति वर्ष (MnTPA) क्लिंकर लाइन-2 चालू की है। इसके साथ ही, पन्ना प्लांट में क्लिंकर क्षमता 3.30 MnTPA से बढ़कर 6.60 MnTPA हो गई है।

    Rail Vikas Nigam - कंपनी को दक्षिणी रेलवे से 145.34 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) मिला है।

    RailTel Corporation of India - कंपनी को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) से 48.78 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मिला है।

    Mukka Proteins - हार्दिक गौड़ा और MS जथिन इंफ्रा के साथ कंपनी के जॉइंट वेंचर को बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से 474.89 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मिला है। इस काम में मिट्टागनहल्ली और कन्नूर लैंडफिल साइट पर जमा हुए पुराने लीचेट का ट्रीटमेंट और डिस्पोजल शामिल है।

    Pace Digitek - कंपनी की सहायक कंपनी लिनिएज पावर को अद्वैत ग्रीनर्जी से एलएफपी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और अन्य संबंधित उपकरणों के लिए 99.71 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

    Petronet LNG - कंपनी ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) के साथ 15 साल की इथेन अनलोडिंग, स्टोरेज और हैंडलिंग (USH) सर्विस बाइंडिंग टर्म शीट साइन की है।

    ONGC - पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने अरुण कुमार सिंह को ONGC के चेयरमैन के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक साल के लिए फिर से नौकरी देने की मंज़ूरी दे दी है, जो 7 दिसंबर से लागू होगी।

    Indian Energy Exchange - कंपनी ने नवंबर में मंथली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम (TRAS को छोड़कर) 11,409 MU रिकॉर्ड किया, जो YoY 17.7% बढ़ा।

    InterGlobe Aviation - इंडिगो ने कहा कि पिछले दो दिनों से पूरे नेटवर्क में उसका ऑपरेशन काफी बाधित रहा है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

