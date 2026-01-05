आज का शेयर बाजार: गिफ्ट निफ्टी और एशियाई मार्केट में तेजी के बीच मजबूत शुरुआत की उम्मीद, किन स्टॉक्स पर रखें नजर?

नई दिल्ली। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में मजबूत शुरुआत की उम्मीद है। दरअसल सुबह साढ़े 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today), 75.50 अंक या 0.29 फीसदी बढ़कर 26,543.50 पर है। हालांकि अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला किए जाने और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बावजूद, एशियाई बाजारों में तेजी है। पॉजिटिव ग्लोबल ट्रेंड भी भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहतर हैं। आइए जानते हैं आज कौन-से शेयर फोकस में रह सकते हैं।

Q1 Results Today - KSH इंटरनेशनल, Axita कॉटन और CDG पेटकेम 5 जनवरी को तिमाही नतीजे जारी करेंगी। Corona Remedies - अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में इसका मुनाफा 21.8% बढ़कर 52.3 करोड़ रुपये हो गया, जो कि 43 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू 15% बढ़कर 361.1 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 313.9 करोड़ रुपये था। Equitas Small Finance Bank - बैंक के कुल एडवांस 15.86% बढ़कर ₹43,269 करोड़ हो गए, जबकि पहले यह ₹37,344 करोड़ थे। कुल जमा 7.24% बढ़कर ₹43,668 करोड़ हो गए, जबकि पहले यह ₹40,719 करोड़ थे। Bank Of Baroda - ग्लोबल बिजनेस 12.22% बढ़कर 28.90 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 25.75 लाख करोड़ रुपये था। ग्लोबल एडवांसेज 14.57% बढ़कर 13.43 लाख करोड़ रुपये हो गए, जबकि पहले यह 11.73 लाख करोड़ रुपये थे। ग्लोबल डिपॉजिट 10.25% बढ़कर 15.46 लाख करोड़ रुपये हो गए, जबकि पहले यह 14.02 लाख करोड़ रुपये थे।

Bandhan Bank - लोन और एडवांसेज 10% बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गए, जबकि पहले यह 1.32 लाख करोड़ रुपये थे। कुल डिपॉजिट 11.1% बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपये हो गए, जबकि पहले यह 1.41 लाख करोड़ रुपये थे।

Yes Bank - लोन और एडवांसेज 5.2% बढ़कर 2.57 लाख करोड़ रुपये हो गए, जबकि पहले यह 2.44 लाख करोड़ रुपये थे। डिपॉजिट 5.5% बढ़कर 2.92 लाख करोड़ रुपये हो गए, जबकि पहले यह 2.77 लाख करोड़ रुपये थे। Bajaj Finance - कस्टमर फ्रेंचाइजी 97.12 मिलियन से बढ़कर 115.40 मिलियन हो गयीं। कस्टमर फ्रेंचाइजी में 4.76 मिलियन की बढ़ोतरी हुई। Sobha - कुल बिक्री मूल्य 52.3% बढ़कर ₹2,115.2 करोड़ हो गया, जबकि पहले यह ₹1,388.6 करोड़ था। बिक्री मूल्य (शोभा का हिस्सा) 45.44% बढ़कर ₹1,817.9 करोड़ हो गया, जबकि पहले यह ₹1,249.9 करोड़ था। IDBI Bank - कुल बिजनेस 12% बढ़कर 5.46 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 4.89 लाख करोड़ रुपये था। कुल डिपॉजिट 9% बढ़कर 3.07 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 2.82 लाख करोड़ रुपये था। Mahindra & Mahindra Financial Services - कंपनी का अनुमान है कि कुल डिस्बर्समेंट 7% बढ़कर 17,600 करोड़ रुपये हो जाएगा। बिजनेस एसेट्स 12% बढ़कर 1.29 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी 95% पर अपरिवर्तित रहने का अनुमान है।