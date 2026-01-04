Language
    ये हैं 5 दिन में 91% तक रिटर्न देने वाले शेयर, सबसे सस्ते की कीमत सवा रुपये से भी कम

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:57 PM (IST)

    पिछले हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान पांच शेयरों (High Return Stocks) ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया, जिसमें हिंद एल्युम ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    5 दिन में भरपूर रिटर्न देने वाले शेयर

    नई दिल्ली। पिछले हफ्ते BSE सेंसेक्स इंडेक्स 720.56 अंक या 0.84 प्रतिशत बढ़कर 85,762.01 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी50 इंडेक्स 286.25 अंक या 1.09 प्रतिशत बढ़कर 26,328.55 पर पहुंच गया। इस दौरान 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने 5 दिन निवेशकों को 91.5 फीसदी तक रिटर्न दिया। चेक करते हैं इन शेयरों की लिस्ट।

    Hind Aluminium Industries Share Price

    हिंद एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज का शेयर पिछले हफ्ते 69.88 रुपये से 133.85 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 91.54 फीसदी रिटर्न मिला। इसकी मार्केट कैपिटल 84.33 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को इसका शेयर 9.98 फीसदी उछलकर 133.85 रुपये पर बंद हुआ।

    KSR Footwear Share Price

    केएसआर फुटवियर का शेयर पिछले हफ्ते 14.56 रुपये से 24.31 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 66.96 फीसदी रिटर्न मिला। इसकी मार्केट कैपिटल 43.80 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को इसका शेयर 9.97 फीसदी की मजबूती के साथ 23.83 रुपये पर बंद हुआ।

    Vision Cinemas Share Price

    विजन सिनेमाज के शेयर ने पिछले हफ्ते के 5 कारोबारी सत्रों में 48.76 फीसदी रिटर्न दिया, जबकि इसका शेयर 1.21 रुपये से 1.80 रुपये पर बंद हुआ। इसकी मार्केट कैपिटल 12.75 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को ये शेयर बिना किसी तेजी या गिरावट के 1.80 रुपये पर ही बंद हुआ था।

    Waa Solar Share Price

    Waa Solar का शेयर 46.35 रुपये से 68.81 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 48.35 फीसदी रिटर्न मिला। इसकी मार्केट कैपिटल 91.29 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को इसका शेयर 0.63 फीसदी की मजबूती के साथ 68.81 रुपये पर बंद हुआ।

    Sovereign Diamonds Share Price

    सॉवरेन डायमंड्स का शेयर 20.73 रुपये से 29.73 रुपये पर पहुंच गया और निवेशकों को 43.42 फीसदी रिटर्न देने में कामयाब रहा। शुक्रवार को इसमें करीब 20 फीसदी की तेजी आई। मौजूदा भाव 29.73 रुपये पर इसकी मार्केट कैपिटल 17.21 करोड़ रुपये है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों के रिटर्न की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)