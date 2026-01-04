ये हैं 5 दिन में 91% तक रिटर्न देने वाले शेयर, सबसे सस्ते की कीमत सवा रुपये से भी कम

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते BSE सेंसेक्स इंडेक्स 720.56 अंक या 0.84 प्रतिशत बढ़कर 85,762.01 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी50 इंडेक्स 286.25 अंक या 1.09 प्रतिशत बढ़कर 26,328.55 पर पहुंच गया। इस दौरान 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने 5 दिन निवेशकों को 91.5 फीसदी तक रिटर्न दिया। चेक करते हैं इन शेयरों की लिस्ट।

Hind Aluminium Industries Share Price हिंद एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज का शेयर पिछले हफ्ते 69.88 रुपये से 133.85 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 91.54 फीसदी रिटर्न मिला। इसकी मार्केट कैपिटल 84.33 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को इसका शेयर 9.98 फीसदी उछलकर 133.85 रुपये पर बंद हुआ।

KSR Footwear Share Price केएसआर फुटवियर का शेयर पिछले हफ्ते 14.56 रुपये से 24.31 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 66.96 फीसदी रिटर्न मिला। इसकी मार्केट कैपिटल 43.80 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को इसका शेयर 9.97 फीसदी की मजबूती के साथ 23.83 रुपये पर बंद हुआ।

Vision Cinemas Share Price विजन सिनेमाज के शेयर ने पिछले हफ्ते के 5 कारोबारी सत्रों में 48.76 फीसदी रिटर्न दिया, जबकि इसका शेयर 1.21 रुपये से 1.80 रुपये पर बंद हुआ। इसकी मार्केट कैपिटल 12.75 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को ये शेयर बिना किसी तेजी या गिरावट के 1.80 रुपये पर ही बंद हुआ था।

Waa Solar Share Price Waa Solar का शेयर 46.35 रुपये से 68.81 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 48.35 फीसदी रिटर्न मिला। इसकी मार्केट कैपिटल 91.29 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को इसका शेयर 0.63 फीसदी की मजबूती के साथ 68.81 रुपये पर बंद हुआ।