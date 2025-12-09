Language
    आज का शेयर बाजार: गिफ्ट निफ्टी में कमजोरी के चलते गिरावट की आशंका, Physicswallah-Indigo समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:50 AM (IST)

    आज शेयर बाजार (Stock Market News) में कमजोरी आ सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में गिरावट है। निवेशक फेडरल रिजर्व की मीटिंग को लेकर सतर्क हैं। फिजिक्सवा ...और पढ़ें

    आज कौन-कौन से शेयरों में दिख सकता है एक्शन

    नई दिल्ली। कल आई भारी गिरावट के बाद आज मंगलवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में फिर से कमजोरी आ सकती है। दरअसल सुबह के समय गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) में अच्छी-खासी कमजोरी है। सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी 83.50 अंक या 0.32 फीसदी फिसलकर 25,957.50 पर है।
    जानकारों के अनुसार इस समय शेयर बाजार के निवेशक सावधानी बरत रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह US फेडरल रिजर्व की होने वाली मीटिंग है। हालांकि मार्केट को उम्मीद है कि फेड रेट कम करेगा, लेकिन ट्रेडर्स को चिंता है कि भविष्य में कटौती को लेकर उसका नजरिया ज्यादा कंजर्वेटिव हो सकता है।
    आगे चेक करें कि शेयर बाजार में आज मंगलवार को कौन से स्टॉक्स में हलचल दिख सकती है।

    Physicswallah - प्रॉफिट 69.6% बढ़कर 69.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 41.1 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 26.3% बढ़कर 1,051.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 832.2 करोड़ रुपये था।

    Fujiyama Power Systems - प्रॉफिट 97.4% बढ़कर 31.9 करोड़ रुपये के मुकाबले 62.9 करोड़ रुपये हो गया और रेवेन्यू 72.6% बढ़कर 329 करोड़ रुपये के मुकाबले 567.9 करोड़ रुपये हो गया।

    Mahindra and Mahindra - सेल्स वॉल्यूम 19.6% बढ़कर 91,839 यूनिट्स हो गया, जबकि पिछले साल यह 76,797 यूनिट्स था। एक्सपोर्ट 8.4% बढ़कर 3,063 यूनिट्स हो गया, जबकि पिछले साल यह 2,825 यूनिट्स था।
    प्रोडक्शन 18.4% बढ़कर 96,196 यूनिट्स हो गया, जबकि पिछले साल यह 81,239 यूनिट्स था।

    Larsen & Toubro - कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जरूरी रेगुलेटरी मंजूरी के बाद, एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के जरिए स्लम्प सेल के जरिए अपने रियल्टी बिजनेस को अपनी सब्सिडियरी, L&T रियल्टी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है।

    Siemens - बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने लो वोल्टेज मोटर्स और गियर्ड मोटर्स बिजनेस, जिसमें संबंधित कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स भी शामिल हैं, को स्लंप-सेल बेसिस पर इनोमोटिक्स इंडिया को 2,200 करोड़ रुपये की एंटरप्राइज वैल्यू पर, कैश-फ्री, डेट-फ्री बेसिस पर बेचने की मंजूरी दे दी है।

    ICICI Bank - बैंक ने प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स (PCHL) के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत PCHL से ICICI प्रूडेंशियल AMC में 2% हिस्सा 2,140 करोड़ रुपये में खरीदा जाएगा।

    InterGlobe Aviation (IndiGo) - मूडीज ने कहा कि इंडिगो में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसलेशन क्रेडिट के लिए नेगेटिव है। इसने रेवेन्यू लॉस, रिफंड खर्च और रेगुलेटरी पेनल्टी की चेतावनी दी है, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री को एक साल से भी पहले बताए गए एविएशन नियमों की प्लानिंग करने में फेल रही।

    Welspun Corp - एसोसिएट कंपनी ईस्ट पाइप्स इंटीग्रेटेड कंपनी फॉर इंडस्ट्री (EPIC), जो किंगडम ऑफ सऊदी अरब (KSA) में एक लिस्टेड एंटिटी है, को सऊदी वॉटर अथॉरिटी से स्टील पाइप बनाने और सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी कुल वैल्यू 485 मिलियन सऊदी रियाल (1,165 करोड़ रुपये) से ज्यादा है।

    VTM - कंपनी ने मदुरै और विरुधुनगर जिलों में कॉटन ग्रे फैब्रिक और होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दो साल में 50 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक MoU साइन किया है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

