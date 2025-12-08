ये हैं दुनिया की सबसे अधिक कर्ज वाली कंपनियां, नंबर 1 वाली पर भारत की GDP के बराबर Debt

नई दिल्ली। अकसर कंपनियां कर्ज लेती हैं। इस कर्ज के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें बिजनेस का विस्तार, पुराने कर्ज को रीफाइनेंस करना और ग्रोथ को सपोर्ट करना शामिल हैं। मगर कुछ कंपनियों के साथ होता ये है कि कर्ज लेने के बाद वे सही से कारोबार नहीं चला पातीं और उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है। नतीजे में ये कंपनियां बंद हो जाती हैं या बिक जाती हैं।

दुनिया में कई कंपनियों पर बहुत अधिक कर्ज है। आइए जानते हैं उन 10 कंपनियों के बारे में, जिन पर सर्वाधिक कर्ज है।

इन देशों की कंपनियों पर सर्वाधिक कर्ज दुनिया में सर्वाधिक कर्ज वाली टॉप 10 कंपनियों में से 5 चीन की हैं। वहीं कनाडा और फ्रांस की 1-1 कंपनी है। लिस्ट में अन्य तीन कंपनियां अमेरिका की हैं। बता दें कि सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका की Fannie Mae पर है।