अब इस एनर्जी सेक्टर में बड़ा मुकाब हासिल करेंगे अदाणी! ₹2 लाख करोड़ रुपये का दांव लगाने की तैयारी

नई दिल्ली। अदाणी पावर (Adani Power) जिस तरह से थर्मल एनर्जी के भविष्य को देख रही है, लगता है कि वैसा कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी नहीं देख रही। कंपनी का प्लान FY32 तक लगभग 24 GW थर्मल कैपेसिटी जोड़ने का है, जो पूरे देश के 2032 तक के प्लान का 30% है।

कंपनी ने कहा है कि ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, जो इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कैपेक्स होगा। इसका टार्गेट FY32 तक 41.87 GW की थर्मल कैपेसिटी करना है, जो अभी 18.15 GW है।

थर्मल कैपेसिटी बढ़ाने के टारगेट में सिर्फ़ सरकारी कंपनी NTPC ही अडानी से आगे है, जिसका FY32 तक 30 GW जोड़ने का प्लान है।

बता दें कि अदाणी ने राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ थर्मल पावर खरीद समझौते (पीपीए) किए हैं।

सितंबर 2025 तक, शक्ति पॉलिसी के तहत नए PPA बिड्स के लिए स्टेट डिस्कॉम को कुल कोयला एलोकेशन 30 GW था। कंपनी ने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कहा कि पहले से बताए गए कोयला लिंकेज वाली राज्य डिस्कॉम द्वारा दिए गए PPA 17.7GW थे, जिसमें से 12.3 GW अदाणी पावर को मिले।

कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास 13 प्रोजेक्ट्स की 23.72 GW की लॉक-इन कैपेसिटी है, जिसे वह FY32 तक पूरा करने की योजना बना रही है और इसके लिए उसने 12.35 GW के PPA किए हैं। FY25 में थर्मल पावर कैपेसिटी 247 GW से बढ़कर FY32 तक 309 GW होने का अनुमान है।

इसके लिए 80 GW के और कोयला-आधारित प्लांट और 91 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी।