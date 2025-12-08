आज का शेयर बाजार: Gift Nifty दे रहा फ्लैट शुरुआत का संकेत, सुर्खियों में रहेंगे ये स्टॉक्स

नई दिल्ली। नए कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में फ्लैट शुरुआत हो सकती है। दरअसल सुबह सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 10 अंक या 0.04 फीसदी गिरकर 26,325 पर है।

हालांकि अनुमान है कि सोमवार को भारतीय इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव रुझान रहने की उम्मीद है, क्योंकि निवेशक पिछले हफ्ते RBI द्वारा घोषित रेपो रेट में 25-बेसिस-पॉइंट की कटौती के असर को पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। इस कदम से, जिससे रेपो रेट घटकर 5.25% हो गया, रेट-सेंसिटिव सेक्टर में माहौल अच्छा हुआ है और फाइनेंशियल, ऑटो और मेटल में खरीदारी की दिलचस्पी फिर से बढ़ी है।

इस बीच आज कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।

Q2 Results Today - फिजिक्सवाला, फुजियामा पावर सिस्टम्स और नियोजेम इंडिया 8 दिसंबर को अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी। Eternal - एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ब्लॉक डील के जरिए इटरनल में 0.5% हिस्सेदारी 1,500 करोड़ रुपये तक में बेच सकता है। Biocon - इस बायोफार्मास्युटिकल कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स (BBL) को बायोकॉन में पूरी तरह से इंटीग्रेट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा की है, जो जरूरी अप्रूवल के बाद लागू होगी। ICICI Bank - ICICI बैंक की सब्सिडियरी कंपनी ICICI प्रूडेंशियल AMC ने 10,603 करोड़ रुपये के IPO के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है। 2,061–2,165 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाला यह पब्लिक इश्यू 12 से 16 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।

Dynamatic Technologies - कंपनी ने डसॉल्ट के लेटेस्ट बिजनेस जेट, फाल्कन 6एक्स के पूर्ण पिछले हिस्से की मैन्युफैक्चरिंग और एसेंबली के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है। ONGC - बोर्ड ने अरुण कुमार सिंह को ONGC के चेयरमैन और CEO के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक और साल के लिए फिर से अपॉइंट करने को मंज़ूरी दे दी है, जो 7 दिसंबर से लागू होगा। LIC - भारत सरकार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की जॉइंट सेक्रेटरी शालिनी पंडित को LIC के बोर्ड में गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर नॉमिनेट किया है। वे तुरंत प्रभाव से फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत कुमार गोयल की जगह लेंगी।

SPML Infra - कंपनी को जल जीवन मिशन के तहत, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (PHED), झालावाड़, राजस्थान से श्री हरि इंफ्राप्रोजेक्ट्स के साथ JV में 207.38 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला है। NBCC (India) - कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में ई-ऑक्शन के जरिए लगभग 485.41 करोड़ रुपये में 175 रेजिडेंशियल यूनिट्स सफलतापूर्वक बेची हैं। HFCL - कंपनी को एक जाने-माने इंटरनेशनल कस्टमर से, अपनी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली विदेशी सब्सिडियरी के जरिए ऑप्टिकल फाइबर केबल की सप्लाई के लिए 656.10 करोड़ रुपये के निर्यात ऑर्डर मिले हैं। Ola Electric Mobility - कंपनी ने अपनी 4,680 भारत सेल से चलने वाली गाड़ियों की मास डिलीवरी शुरू कर दी है। S1 Pro+ (5.2kWh) पहला प्रोडक्ट है जो कंपनी के देश में बने 4,680 भारत सेल बैटरी पैक से चलता है, जो ज्यादा रेंज, बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर सेफ्टी देता है।

Ashoka Buildcon - कंपनी को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) से एक लेटर मिला है, जिसमें महाराष्ट्र नगर के M/E वार्ड में सायन-पनवेल हाईवे पर T जंक्शन पर फ्लाईओवर आर्म-1 और आर्म-2 के कंस्ट्रक्शन से जुड़े मौजूदा प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा काम का स्कोप दिया गया है।