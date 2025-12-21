स्मॉल-मिड कैप में तेजी की उम्मीद, Nifty के लिए 26020–26080 पर अड़चन; एक्सपर्ट ने बताया अब किधर जाएगा शेयर बाजार

नई दिल्ली। भारतीय इक्विटी मार्केट ने पिछले हफ्ते का अंत मजबूती के साथ किया। निफ्टी 50 (Nifty 50) ने लगातार कंसोलिडेशन के बावजूद जरूरी सपोर्ट जोन को बनाए रखा। बेंचमार्क इंडेक्स हफ्ते की शुरुआत में 25,700–25,800 के बैंड से तेजी से ऊपर उठा और 26,000 के निशान के पास गिरती हुई ट्रेंडलाइन को बार-बार टेस्ट किया। 19 दिसंबर को, निफ्टी ने ज्यादातर सेशन 25,950–26,000 की रेंज में बिताया, और इंट्राडे में लगभग 0.5–0.6% की बढ़ोतरी हुई क्योंकि मार्केट का माहौल बेहतर हुआ।

अब अगला हफ्ता शेयर बाजार (Stock Market Outlook) के लिए कैसा रहने की उम्मीद है, आइए जानते हैं आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से...

मिड-कैप और स्मॉल-कैप इंडेक्स का हाल कैसा? पटेल के अनुसार मिड-कैप और स्मॉल-कैप इंडेक्स में ज्यादा मजबूत रिकवरी देखी गई, जो नए सिरे से रिस्क लेने की इच्छा और गिरावट पर आक्रामक खरीदारी का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि ये मुख्य कारक रहे, जिन्होंने मार्केट के गैप को सामान्य करने में मदद की।

बीता हफ्ता उतार-चढ़ाव भरा लेकिन सकारात्मक प्राइस एक्शन वाला रहा, जहाँ गिरावट को जल्दी ही संभाल लिया गया और बिकवाली का दबाव तेज नहीं हो पाया। निफ्टी आखिरकार मामूली बदलाव के साथ 25,950 के आसपास सेटल हुआ, जो ट्रेंड खत्म होने के बजाय ऊंचे लेवल पर कंसोलिडेशन के दौर को दिखाता है।

कब हो सकता है ब्रेकआउट? पटेल के अनुसार दिसंबर 2025 के खत्म होने के साथ, इंडेक्स अपनी मौजूदा रेंज में रहते हुए सावधानी से बुलिश बना हुआ है। 25,700–25,800 पर सपोर्ट, जो बढ़ती ट्रेंडलाइन के साथ है, मजबूत बना हुआ है, जबकि प्राइस एक्शन अब 25,900–26,000 जोन के पास इकट्ठा हो गया है।

ऊपर की तरफ, 26,020–26,080 पर रेजिस्टेंस एक अहम रुकावट बनी हुई है। एनालिस्ट्स का कहना है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होने पर आवरली और डेली चार्ट पर एक इन्वर्स हेड-एंड-शोल्डर्स फॉर्मेशन कन्फर्म हो सकता है, जिससे 26,300–26,600 की तरफ रास्ता साफ हो जाएगा।

तेजी का रुझान बरकरार है या नहीं? पटेल के अनुसार ज्यादा भागीदारी से सेंटिमेंट को मदद मिल रही है, और मिड-कैप और स्मॉल-कैप इंडेक्स में साफ रिवर्सल पैटर्न दिख रहे हैं। मार्केट ऑब्जर्वर का कहना है कि गिरावट पर खरीदारी से यह पता चलता है कि तेजी का रुझान बरकरार है।

जब तक 25,600–25,700 का लेवल हफ्ते के आधार पर बना रहता है, तब तक मुख्य तेजी का ट्रेंड बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। बड़ा मल्टी-ईयर कप-एंड-हैंडल स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, जो 2026 की शुरुआत तक धीरे-धीरे ऊपर जाने की उम्मीदों को सपोर्ट करता है।