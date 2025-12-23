Language
    आज का शेयर बाजार: Gift Nifty में बढ़ोतरी से पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद, ओला-IRCTC और लेंसकार्ट समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:52 AM (IST)

    आज मंगलवार को शेयर बाजार (Share Market) में तेजी के साथ शुरुआत हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी में मजबूती, विदेशी निवेशकों के निवेश और फेडरल रिजर्व द्वारा ब् ...और पढ़ें

    आज शेयर बाजार में हो सकती है पॉजिटिव शुरुआत

    नई दिल्ली। आज मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हो सकती है। दरअसल सुबह सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 50 अंक या 0.19 फीसदी की मजबूती के साथ 26,261 पर है, जो शेयर बाजार (Stock Market Today) में तेजी का संकेत है।
    लगातार विदेशी निवेशकों के निवेश, रुपये में लौट रही मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीद से शेयर बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। आइए जानते हैं कि आज कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है।

    IRCTC - IRCTC 25 फरवरी, 2026 से F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग बंद कर देगा। दिसंबर 2025, जनवरी 2026 और फरवरी 2026 की एक्सपायरी वाले मौजूदा अनएक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपनी-अपनी एक्सपायरी तक ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे, और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट महीनों में नए स्ट्राइक भी पेश किए जाएंगे।

    HCL Technologies - HCLTech के सॉफ्टवेयर बिजनेस डिवीजन, HCLSoftware ने क्लाउड सॉफ्टवेयर ग्रुप की एक बिजनेस यूनिट और एक लीडिंग एम्बेडेड एनालिटिक्स और पिक्सेल-परफेक्ट रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, Jaspersoft को $240 मिलियन में खरीदने के अपने इरादे की घोषणा की है।

    Lloyds Enterprises - कंपनी ने एक कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की घोषणा की है, जिसमें ग्रुप के रियल एस्टेट हितों को मजबूत करने के लिए एक कम्पोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट शामिल है और बाद में इस मजबूत बिजनेस को एक नई बनी कंपनी, लॉयड्स रियल्टी में अलग किया जाएगा, जो स्वतंत्र रूप से लिस्टेड होगी।

    Ambuja Cements - अदाणी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से दो अलग-अलग मर्जर स्कीम के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके तहत ACC और ओरिएंट सीमेंट को इसमें मिलाया जाएगा, जिससे एक सिंगल कंसोलिडेटेड 'वन सीमेंट प्लेटफॉर्म' बनेगा।
    इस स्कीम के तहत, अंबुजा ACC के एलिजिबल शेयरहोल्डर्स को हर 100 शेयरों के बदले 328 इक्विटी शेयर और ओरिएंट सीमेंट के एलिजिबल शेयरहोल्डर्स को हर 100 शेयरों के बदले 33 इक्विटी शेयर जारी करेगी।

    Belrise Industries - कंपनी ने टेक्निकल और बिजनेस सहयोग के लिए इजराइल की प्लासन SASA के साथ एक एक्सक्लूसिव टीमिंग और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया है।

    Vikran Engineering - कंपनी ने कार्बनमाइनस महाराष्ट्र वन से मिले 1,642 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ अवार्ड को कैंसिल करने की घोषणा की है। इस डेवलपमेंट से कंपनी के चल रहे ऑपरेशंस, फाइनेंशियल स्थिति या ग्रोथ आउटलुक पर कोई खास बुरा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

    Lenskart Solutions - कंपनी की सब्सिडियरी, लेंसकार्ट सिंगापुर ने मौजूदा इन्वेस्टर मैट ऑप्टिकल से मार्को ऑप्टिकल (थाईलैंड) कंपनी (सनराइज थाईलैंड) के कुल जारी शेयर कैपिटल के 50% यानी 2.5 लाख ऑर्डिनरी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

    Ola Electric Mobility - कंपनी ने प्रमोटर की पर्सनल शेयरहोल्डिंग के एक छोटे हिस्से को बेचकर जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कर्ज, ब्याज और संबंधित चार्ज चुकाने के लिए किया। बाकी बची रकम का इस्तेमाल सही समय पर लागू टैक्स चुकाने के लिए किया जाएगा।

    Prestige Estates Projects - प्रेस्टीज ग्रुप ने चेन्नई के मेडवाक्कम में 25 एकड़ जमीन खरीदने की घोषणा की है, जिसमें लगभग 5 मिलियन स्क्वायर फीट के डेवलपमेंट की संभावना है और इससे 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवेन्यू मिलने का अनुमान है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

