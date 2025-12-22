रेलवे शेयरों में 18% तक तेजी, IRCTC और रेलटेल समेत इन स्टॉक्स में जोरदार उछाल; क्या है वजह?
रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों (Railway Stocks) में सोमवार को शानदार तेजी आई। IRCTC, रेलटेल कॉर्पोरेशन और जुपिटर वैगन्स के शेयरों में 18% तक की बढ़ ...और पढ़ें
नई दिल्ली। सोमवार को रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी आई। आज पूरे सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी के चलते तेजी से उछाल आया, जिसमें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC), रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जुपिटर वैगन्स के शेयरों में 18 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई।
क्यों आई रेलवे शेयरों में तेजी?
इंडियन रेलवे ने 26 दिसंबर, 2025 से अपने किराया स्ट्रक्चर में बदलाव करने का एलान किया है। बदले हुए किराए के तहत, नॉन-AC कोच में 500 km तक यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 रुपये ज्यादा देने होंगे। हालांकि, किराए में यह बदलाव सबअर्बन सेवाओं और मासिक सीजन टिकटों पर लागू नहीं होगा। साधारण क्लास में 215 km तक की यात्रा के लिए भी किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
शेयरों में कितनी तेजी?
- जुपिटर वैगन्स : 18.56 फीसदी
- BEML : 4.21 फीसदी
- RVNL : 4.15 फीसदी
- टीटागढ़ रेल सिस्टम्स : 3.83 फीसदी
- RITES : 2.63 फीसदी
- IRFC : 2.60 फीसदी
- रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया : 2.43 फीसदी
- IRCTC : 1.19 फीसदी
नोट :- इन शेयरों में ये तेजी BSE पर सवा 3 बजे दर्ज की गयी है।
ये भी हो सकती है तेजी की वजह
रेलवे शेयरों में यह बड़ी तेजी आने वाले बजट से जुड़ी उम्मीदों की वजह से भी हो सकती है। बजट को अक्सर पॉलिसी उपायों, कैपिटल खर्च की योजनाओं और प्रोजेक्ट घोषणाओं की संभावना के कारण सेक्टर-स्पेसिफिक शेयरों के लिए एक ट्रिगर के तौर पर देखा जाता है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
