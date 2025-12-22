आज का शेयर बाजार: गिफ्ट निफ्टी दे रहा तेजी का संकेत, टाटा केमिकल्स-IGL और फोर्टिस हेल्थकेयर समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर
आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार (Stock Market) में मजबूत शुरुआत का संकेत है। गिफ्ट निफ्टी में शानदार तेजी है। Vidya Wires आज तिमाही नतीजे जार ...और पढ़ें
नई दिल्ली। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज सोमवार को शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत का संकेत मिल रहा है। सुबह गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) में शानदार तेजी है। 7.30 बजे के आस-पास ये 161 अंक या 0.62 फीसदी की तेजी के साथ 26,191.50 पर है।
पिछले सेशन में बेंचमार्क इंडेक्स में मजबूत रिकवरी हुई, जिससे चार दिन की गिरावट का सिलसिला खत्म हुआ। बेहतर ग्लोबल संकेतों, जिन्हें उम्मीद से कम अमेरिकी महंगाई के डेटा से सपोर्ट मिला, से निवेशकों में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना। इस दौरान आज कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।
Vidya Wires - आज तिमाही नतीजे जारी करेगी।
Sudeep Pharma - तिमाही मुनाफा 6.2% गिरकर 45.7 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 48.7 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 9.3% बढ़कर 162.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 148.8 करोड़ रुपये था।
IRB Infrastructure Developers - बोर्ड ने शुरुआती अपग्रेडेशन, O&M वर्क्स और प्रोजेक्ट को लागू करने से जुड़े काम करने के लिए और IRB हरिहर कॉरिडोर (प्रोजेक्ट SPV) के जरिए लागू किए गए TOT-17 प्रोजेक्ट के संबंध में IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (प्राइवेट InvIT) के प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करने के लिए जरूरी संबंधित-पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी दे दी है।
Krishna Institute of Medical Sciences - कंपनी ने चेन्नई, तमिलनाडु में लगभग 1.168 एकड़ जमीन को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए लॉन्ग-टर्म लीज पर लेने के लिए आंध्र महिला सभा के साथ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट किया है।
Ge Vernova T&D India - कंपनी को AESL प्रोजेक्ट्स से KPS 3 (खावड़ा) से साउथ ओलपाड तक 2,500 MW हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) VSC टर्मिनल स्टेशन (2 × 1,250 MW) के डिजाइन, सप्लाई और एग्जीक्यूशन के लिए कई सालों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
RITES - ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी ने बोत्सवाना में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के लिए रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना की सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है।
Granules India - यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने हैदराबाद में कंपनी की सब्सिडियरी, ग्रैन्यूल्स लाइफ साइंसेज (GLS) में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस (GMP) और प्रायर अप्रूवल इंस्पेक्शन पूरा कर लिया है, जिसमें प्रोसीजरल जरूरतों से जुड़े पाँच ऑब्जर्वेशन मिले हैं।
Soma Textile & Industries - कंपनी को अपनी होल्डिंग कंपनी, रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा से 281.18 करोड़ रुपये के दो कंस्ट्रक्शन वर्क ऑर्डर मिले हैं।
Tata Chemicals - कंपनी की सब्सिडियरी, टाटा केमिकल्स इंटरनेशनल ने सिंगापुर की नोवाबाय की 100% इक्विटी शेयर कैपिटल को 25 मिलियन यूरो में खरीदने के लिए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट (SPA) किया है।
Indian Hotels Company - बोर्ड ने ताज जीवीके होटल्स एंड रिसॉर्ट्स (TajGVK) में 25.52% शेयरहोल्डिंग वाले 1.6 करोड़ इक्विटी शेयरों के विनिवेश के लिए एक बिक्री और खरीद समझौते (SPA) को मंज़ूरी दे दी है।
Tata Steel - कंपनी ने अपनी विदेशी सब्सिडियरी, टी स्टील होल्डिंग्स (TSHP) में $150 मिलियन (1,354.94 करोड़ रुपये) के 148.8 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदे हैं। इस अधिग्रहण के बाद, TSHP कंपनी की पूरी तरह से स्वामित्व वाली विदेशी सब्सिडियरी बनी रहेगी।
Indraprastha Gas - कंपनी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और बायोफ्यूल प्रोजेक्ट लगाने के लिए हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट (HWT) के साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है।
Balkrishna Industries - बोर्ड ने अरविंद पोद्दार को 1 अगस्त, 2026 से पांच साल की अवधि के लिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।
Emmvee Photovoltaic Power - कंपनी की सब्सिडियरी, एमवी एनर्जी ने बेंगलुरु में अपनी फैक्ट्री (यूनिट VI) में अपनी 2.5 GW सोलर मॉड्यूल लाइन का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे कुल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 10.3 GW हो गई है।
Jupiter Wagons - प्रमोटर टाट्रावागोंका AS ने कंपनी में 0.55% हिस्सेदारी (28.72 लाख शेयर) 135 करोड़ रुपये में 470 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदी है।
Fortis Healthcare - कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी इंटरनेशनल हॉस्पिटल के जरिए, बेंगलुरु के यशवंतपुर में 125 बेड वाले पीपल ट्री हॉस्पिटल (PTHY) को खरीदने के लिए पक्के एग्रीमेंट पर साइन किए हैं।
PVR Inox - PVR Inox ने अपने फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड (FOCO) मॉडल के तहत लेह, लद्दाख के सबू में दो स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स खोला है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
