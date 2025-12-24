आज का शेयर बाजार: Gift Nifty में तेजी से पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद, किन शेयरों पर रहेगी नजर?

नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद है। सुबह सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 29 अंक या 0.11 फीसदी की तेजी के साथ 26,232 पर है, जो शेयर बाजार में पॉजिटिव शुरुआत का संकेत है।

ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। एशियाई शेयर बाजारों में तेजी और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से भारतीय इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। आइए जानते हैं कि कौन से शेयर आज फोकस में रह सकते हैं।

Physicswallah - कंपनी की सब्सिडियरी, पेनपेंसिल एडु सर्विसेज ने फ्यूचर में बिजनेस विस्तार के लिए रांची में 69.5 करोड़ रुपये में 1.76 एकड़ जमीन खरीदने के लिए सेल डीड साइन की है। GAIL India - कंपनी ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड गैस-आधारित फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है। Federal Bank - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एशिया II टॉपको XIII पीटीई द्वारा फेडरल बैंक के कुछ वारंटों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। Tata Steel - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा स्टील के टाटा ब्लूस्कोप स्टील का पूरा कंट्रोल हासिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत टाटा स्टील, ब्लूस्कोप स्टील एशिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के पास मौजूद बाकी 50% इक्विटी शेयर खरीदेगी।

Coal India - बोर्ड ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (SECL) और महानदी कोलफील्ड्स की लिस्टिंग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दोनों सब्सिडियरी कंपनियों की प्रस्तावित सैद्धांतिक लिस्टिंग अलग-अलग रेगुलेटरी मंजूरियों के पूरा होने पर निर्भर है। Ajanta Pharma - स्पेशलिटी फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन कंपनी ने GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट सेमाग्लूटाइड के लिए बायोकॉन के साथ एक इन-लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। Vikran Engineering - कंपनी को ओनिक्स रिन्यूएबल्स, जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) है, से महाराष्ट्र में कई जगहों पर 600 MW AC सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए 2,035.26 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मिला है। Adani Ports and Special Economic Zone - बोर्ड ने कंपनी के 14.38 करोड़ इक्विटी शेयरों का अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल बेसिस पर, कारमाइकल रेल एंड पोर्ट सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को कैश के अलावा दूसरे कंसीडरेशन के बदले मंजूरी दे दी है।

Surana Telecom and Power - कंपनी को मध्य प्रदेश में 51.3 MW के सोलर पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए 175 करोड़ रुपये के आठ लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) मिले हैं। SJS Enterprises - कंपनी ने भारत में ऑटोमोटिव डिस्प्ले सिस्टम की ऑप्टिकल बॉन्डिंग और असेंबली के लिए हांगकांग की BOE Varitronix के साथ एक टेक्नोलॉजी लाइसेंस-कम-सप्लाई एग्रीमेंट (TLA) करने की घोषणा की है। GPT Infraprojects - कंपनी को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से 199.2 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर खलीलाबाद-बहराइच सेक्शन के बीच नई लाइन के काम के सिलसिले में, बलरामपुर और बहराइच स्टेशनों के बीच राप्ती नदी पर बने महत्वपूर्ण पुलों के लिए सबस्ट्रक्चर बनाने, जिसमें सुपरस्ट्रक्चर का फैब्रिकेशन और उन्हें लॉन्च करना शामिल है, के लिए है।

Ola Electric Mobility - कंपनी की सब्सिडियरी, ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज को अपने बोर्ड से सब्सिडियरी ओला सेल टेक्नोलॉजीज को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए प्रेफरेंशियल बेसिस पर 10 करोड़ नॉन-कम्युलेटिव, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, 0.001% सीरीज A ऑप्शनली कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर (OCRPS) के तीसरे हिस्से के अलॉटमेंट के लिए मंज़ूरी मिल गई है, जिनकी कीमत 100 करोड़ रुपये है।

Zydus Lifesciences - कंपनी की सब्सिडियरी, जाइडस लाइफसाइंसेज ग्लोबल FZE, यूनाइटेड अरब अमीरात ने बायोएक, एक स्विस बायोफार्मास्युटिकल कंपनी के साथ, US मार्केट के लिए बायोएक के वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर (VEGF) इनहिबिटर, नुफिमको की लाइसेंसिंग, सप्लाई और कमर्शियलाइजेशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है।