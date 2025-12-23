नए साल में पैसों की तरफ से रहना है टेंशन फ्री, तो फॉलो करें ये 8 टिप्स; नहीं रहेगी तंगी

नई दिल्ली। नया साल नई शुरुआत का मौका लाता है। अगर आप 2026 को आर्थिक रूप से मजबूत और बिना टेंशन वाला बनाना चाहते हैं, तो ये 8 स्मार्ट फैसले फॉलो करें। ये फैसले बजटिंग, सेविंग, निवेश और खर्चों पर कंट्रोल रखने में मदद करेंगे, ताकि साल भर पैसों की चिंता न हो।

1. बजट बनाएं और उसे फॉलो करें हर महीने की इनकम और खर्चों का हिसाब रखें। 50-30-20 रूल अपनाएं: 50% जरूरी खर्चों पर, 30% चाहतों पर और 20% सेविंग/निवेश पर। इससे अनावश्यक खर्च कटेंगे और पैसा बचना शुरू हो जाएगा।

2. इमरजेंसी फंड बनाएं कम से कम 6-12 महीने के खर्चों जितना फंड तैयार करें। इसे लिक्विड जगह जैसे सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रखें। अचानक बीमारी या जॉब लॉस जैसी स्थिति में ये आपको टेंशन से बचाएगा। 3. कर्ज चुकाने की प्लानिंग करें हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज (जैसे क्रेडिट कार्ड) पहले चुकाएं। नए साल में कोई नया लोन लेने से पहले सोचें – क्या ये जरूरी है? इससे ब्याज का बोझ कम होगा और सेविंग बढ़ेगी। 4. निवेश शुरू करें या बढ़ाएं SIP से म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश करें। लंबे समय के लिए इक्विटी फंड अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर रिस्क कम चाहते हैं, तो FD या PPF चुनें। नियमित निवेश से कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा।