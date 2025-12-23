Language
    नए साल में पैसों की तरफ से रहना है टेंशन फ्री, तो फॉलो करें ये 8 टिप्स; नहीं रहेगी तंगी

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    नए साल में फॉलो करें ये 8 फाइनेंशियल टिप्स

    नई दिल्ली। नया साल नई शुरुआत का मौका लाता है। अगर आप 2026 को आर्थिक रूप से मजबूत और बिना टेंशन वाला बनाना चाहते हैं, तो ये 8 स्मार्ट फैसले फॉलो करें। ये फैसले बजटिंग, सेविंग, निवेश और खर्चों पर कंट्रोल रखने में मदद करेंगे, ताकि साल भर पैसों की चिंता न हो।

    1. बजट बनाएं और उसे फॉलो करें

    हर महीने की इनकम और खर्चों का हिसाब रखें। 50-30-20 रूल अपनाएं: 50% जरूरी खर्चों पर, 30% चाहतों पर और 20% सेविंग/निवेश पर। इससे अनावश्यक खर्च कटेंगे और पैसा बचना शुरू हो जाएगा।

    2. इमरजेंसी फंड बनाएं

    कम से कम 6-12 महीने के खर्चों जितना फंड तैयार करें। इसे लिक्विड जगह जैसे सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रखें। अचानक बीमारी या जॉब लॉस जैसी स्थिति में ये आपको टेंशन से बचाएगा।

    3. कर्ज चुकाने की प्लानिंग करें

    हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज (जैसे क्रेडिट कार्ड) पहले चुकाएं। नए साल में कोई नया लोन लेने से पहले सोचें – क्या ये जरूरी है? इससे ब्याज का बोझ कम होगा और सेविंग बढ़ेगी।

    4. निवेश शुरू करें या बढ़ाएं

    SIP से म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश करें। लंबे समय के लिए इक्विटी फंड अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर रिस्क कम चाहते हैं, तो FD या PPF चुनें। नियमित निवेश से कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा।

    5. इंश्योरेंस कवर चेक करें और अपडेट करें

    हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। फैमिली के लिए पर्याप्त कवर सुनिश्चित करें। इससे बड़ा मेडिकल बिल आने पर सेविंग नहीं टूटेगी।

    6. खर्चों पर ट्रैक रखें और फिजूलखर्ची रोकें

    ऐप्स से हर खर्च नोट करें। बाहर खाना, शॉपिंग या सब्सक्रिप्शन जैसी चीजों पर कटौती करें। महीने में एक "नो-स्पेंड डे" रखें – इससे आदत सुधरेगी।

    7. रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें

    NPS या EPF में योगदान बढ़ाएं। जल्दी शुरू करने से कंपाउंडिंग से बड़ा फंड बनेगा। 2026 में टैक्स बचत के साथ रिटायरमेंट सिक्योर करें।

    8. फाइनेंशियल गोल सेट करें और रिव्यू करें

    स्पेसिफिक गोल बनाएं – जैसे घर खरीदना, छुट्टी या बच्चों की शिक्षा। हर 3 महीने में प्रोग्रेस चेक करें। जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।

    ये फैसले आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन इन्हें फॉलो करने से 2026 में आप आर्थिक रूप से मजबूत और टेंशन फ्री हो सकेत हैं।

