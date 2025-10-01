Share Market Holiday: क्या दशहरा के दिन बंद रहेगा शेयर बाजार? इस महीने कब-कब होगी छुट्टी

कल यानी 2 अक्टूबर को देशभर में दशहरा का उत्सव मनाया जाएगा। ऐसे बड़े त्योहार के समय अक्सर ये उलझन रहती है कि शेयर बाजार बंद रहेंगे या खुले (Is Today Share Market Open or Not)। क्या कल दशहरा के दिन शेयर बाजार के बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) में टेड्रिंग होगी या नहीं। आइए इस उलझन को दूर करते हैं।

नई दिल्ली। 2 अक्टूबर यानी कल देशभर में धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में लोगों को अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है कि इस दिन स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार में ट्रेडिंग ( Share Market Holiday) होगी या नहीं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग कुछ खास उत्सवों में ही बंद रहती है। इसलिए ये उलझन होना सामान्य है।

अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कल शेयर बाजार बंद रहने वाला है या नहीं? Stock Market Holiday: कल शेयर बाजार बंद रहेगा? स्टॉक मार्केट हॉलिडे लिस्ट के अनुसार कल यानी 2 अक्टूबर को शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी। इसका मतलब है कि कल बीएसई और एनएसई में किसी भी तरह का कारोबार नहीं होगा। लेकिन इसका कारण दशहरा नहीं है।

कल 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ गांधी जयंती भी है। गांधी जयंती के दिन देश में नेशनल हॉलिडे लागू होता है। ऐसे में कल सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं शेयर बाजार में भी किसी तरह का कारोबार नहीं होगा।