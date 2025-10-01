Language
    Share Market Holiday: क्या दशहरा के दिन बंद रहेगा शेयर बाजार? इस महीने कब-कब होगी छुट्टी

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:10 PM (IST)

    कल यानी 2 अक्टूबर को देशभर में दशहरा का उत्सव मनाया जाएगा। ऐसे बड़े त्योहार के समय अक्सर ये उलझन रहती है कि शेयर बाजार बंद रहेंगे या खुले (Is Today Share Market Open or Not)। क्या कल दशहरा के दिन शेयर बाजार के बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) में टेड्रिंग होगी या नहीं। आइए इस उलझन को दूर करते हैं।

    Share Market Holiday: क्या दशहरा के दिन बंद रहेगा शेयर बाजार?

     नई दिल्ली। 2 अक्टूबर यानी कल देशभर में धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में लोगों को अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है कि इस दिन स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार में ट्रेडिंग ( Share Market Holiday) होगी या नहीं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग कुछ खास उत्सवों में ही बंद रहती है। इसलिए ये उलझन होना सामान्य है।

    अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कल शेयर बाजार बंद रहने वाला है या नहीं?

    Stock Market Holiday: कल शेयर बाजार बंद रहेगा?

    स्टॉक मार्केट हॉलिडे लिस्ट के अनुसार कल यानी 2 अक्टूबर को शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी। इसका मतलब है कि कल बीएसई और एनएसई में किसी भी तरह का कारोबार नहीं होगा। लेकिन इसका कारण दशहरा नहीं है।

    कल 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ गांधी जयंती भी है। गांधी जयंती के दिन देश में नेशनल हॉलिडे लागू होता है। ऐसे में कल सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं शेयर बाजार में भी किसी तरह का कारोबार नहीं होगा।

    अब जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने शेयर बाजार कब-कब बंद रहने वाला है।

    कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

    NSE और BSE की ऑफिशियल हॉलिडे लिस्ट की मानें तो शनिवार और रविवार के अलावा शेयर बाजार तीन दिन तक बंद रहेंगे।

    • 2 अक्टूबर- 2 अक्टूबर यानी कल महात्मा गांधी जयंती के कारण शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी।
    • 21 अक्टूबर- इन दिन देशभर में सबसे बड़ा त्योहार दिवाली मनाया जाएगा। वहीं लक्ष्मी पूजन के समय भी बाजार बंद रहेंगे। हालांकि दोपहर 1.45 बजे से 2.45 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन चलेगा। इस समय बाजार 1 घंटे के लिए खुला रहेगा।
    • 22 अक्टूबर- दिवाली बलिप्रतिपदा के दिन भी शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी।

    शेयर बाजार ज्यादातर नेशनल हॉलिडे में ही बंद होते हैं।