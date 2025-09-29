Language
    Bank Holiday on Navratri: नवरात्र में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?, चेक करें अपने शहर की हॉलिडे लिस्ट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:15 PM (IST)

    देशभर में नवरात्र का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज नवरात्र उत्सव का सातवां दिन है। आज के दिन महासप्तमी है। महासप्तमी के दिन भी कुछ शहरों में बैंक क्लोज (Bank Holiday Today) रहने वाले हैं। साथ ही कल यानी 30 सितंबर और 31 सितंबर को भी बैंक बंद रहेंगे। आइए जानते हैं कि किस शहर में कब-कब बैंकों की छुट्टी है?

    Navratri Bank Holidays नवरात्रि में कब-कब बैंक रहेंगे बंद, यहाँ देखें पूरी लिस्ट!

     नई दिल्ली। देशभर में नवरात्र का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये हिन्दू मान्यताओं का प्रमुख उत्सव है। ये त्योहार 9 दिन तक चलता है। आज 29 सितंबर को नवरात्र का सातवां दिन है। आज के दिन भी कुछ शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं।

    इसी तरह 30 सितंबर (अष्टमी) और 31 सितंबर (नवमी) के दिन कई शहरों में बैंक क्लोज रहने वाले हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्र के उत्सव के लिए आपके शहर में बैंक कब-कब क्लोज रहेंगे।

    Bank Holiday on Navratri: कब-कब होगी छुट्टी?

    • 29 सितंबर- आज नवरात्र का सातवां दिन है। आज के दिन महासप्तमी उत्सव मनाया जा रहा है। महासप्तमी के दिन कई शहरों में बैंक क्लोज रहने वाले हैं। इनमें अगरतला, गुवाहाटी और कोलकाता शामिल हैं।
    • 30 सिंतबर- इस दिन महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भुवनेश्वर, गुवाहाटी, अगरतला, जयपुर, कोलकाता, रांची और पटना इत्यादि में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहेंगे।
    • 1 अक्टूबर- इस दिन देश भर में महानवमी का उत्सव मनाया जाएगा। वहीं कुछ शहरों में दशहरा भी मनाया जाएगा। इस दिन लगभग सभी शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं।

    चलिए ये भी जान लेते हैं कि अक्टूबर में कब-कब बैंक क्लोज रहेंगे।

    अक्टूबर में कब-कब होंगे बैंक बंद?

    1 अक्टूबर को दशहरा के उत्सव के कारण कई शहरों के बैंक बंद रहने वाले हैं। साथ ही इस दिन दुर्गा पूजा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा की वजह से आज ओडिशा, तमिलनाडु, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे।

    2 अक्टूबर- इस दिन गांधी जयंती के कारण देशभर में बैंक क्लोज है।

    3 और 4 अक्टूबर- दुर्गा पूजा की वजह से सिक्किम में सभी बैंक बंद रहेंगे।

    6 अक्टूबर- इस दिन त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा का उत्सव मनाया जाएगा। इसकी वजह से यहां बैंक बंद रहेंगे।

    7 अक्टूबर- महर्षि वाल्मीकि जयंती के कारण कर्नाटक, चंडीगढ़, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहने वाले हैं।

    10 अक्टूबर- इस दिन करवा चौथ का उत्सव मनाया जाएगा। इसके कारण हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहने वाले हैं।

    18 अक्टूबर- काटी बिह के कारण असम में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं।

    20 अक्टूबर- इस दिन देशभर में सबसे बड़ा त्योहार दिवाली मनाया जाएगा। इसके कारण लगभग सभी राज्यों के बैंक क्लोज रहेंगे।

    21 अक्टूबर- इस दिन गोवर्धन पूजा उत्सव मनाया जाएगा। जिसके कारण लगभग सभी राज्यों के बैंक बंद रहने वाले हैं।

    27 अक्टूबर- इस दिन देशभर में छठ पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। इसके कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहने वाले हैं।

    28 अक्टूबर- इस दिन भी छठपूजा के कारण बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे।