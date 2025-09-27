Language
    Is Today Bank Holiday: आज बैंक बंद रहेंगे या नहीं, क्या नवरात्रि की भी होगी छुट्टी?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    शनिवार के दिन अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है कि छुट्टी है या नहीं। 27 सितंबर यानी आज के दिन भी शनिवार है। हर महीने हर रविवार और दो शनिवार के दिन बैंकों की छुट्टी (Bank Holiday Today) होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आज के दिन भी बैंकों की छुट्टी है या नहीं?

    Bank Holiday 27 सितंबर को बैंकों में छुट्टी, जानें डिटेल्स

     नई दिल्ली। महीने के दो शनिवार के दिन बैंकों की छुट्टी रहती है। आज 27 सितंबर को शनिवार है। ऐसे में लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या आज के दिन बैंक बंद रहेंगे या नहीं। आरबीआई के नियम के अनुसार महीने में दूसरे और चौथे शनिवार के दिन बैंक बंद रहते हैं। अब सवाल ये हैं कि क्या आज महीने का दूसरा या चौथा शनिवार है या नहीं।

    Bank Holiday Today: क्या आज होगी बैंकों की छुट्टी?

    आज 27 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार पड़ रहा है। इसलिए आज के दिन देशभर के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके साथ ही 28 सितंबर को रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। रविवार को बैंकों का साप्ताहिक हॉलिडे होता है।

    कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या नवरात्रि के समय भी बैंक क्लोज रहेंगे या नहीं। आपको बता दें नवरात्रि के लिए अलग-अलग राज्य में अलग-अलग दिन बैंकों की छुट्टी रखी गई है।

    • 29 सितंबर- महासप्तमी के दिन अगरतला, कोलकाता और गुवाहाटी में सभी बैंक क्लोज होने वाले हैं।
    • 30 सितंबर- इस दिन महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी है। इसके कारण भुवनेश्वर, इम्फाल, गुवाहाटी, अगरतला, कोलकाता, जयपुर, पटना और रांची इत्यादि में बैंक क्लोज रहने वाले हैं।
    • 1 अक्टूबर- इस दिन देशभर में महानवमी उत्सव बनाया जाएगा। इस दिन देश के लगभग सभी शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं।

    छुट्टी में कैसे करें बैंक का काम?

    अगर छुट्टी वाले दिन आपको बैंक से जुड़ा काम करना है, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। आज बैंक से जुड़े कई काम आप घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ऐप और वेबसाइट से कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक की कॉल सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल सर्विस के जरिए भी कई काम पूरे किए जा सकते हैं। वहीं कैश निकासी जैसे काम आज एटीएम के जरिए आसानी से हो सकते हैं।

    हालांकि कुछ कामों के लिए खासकर सरकारी बैंक में आपको बैंक शाखा जाना ही पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि बैंक जाने से पहले आप एक बार बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक कर लें। खासतौर पर शनिवार के दिन बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें।