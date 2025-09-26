Silver Price Hike: अरे बाप रे बाप! थम नहीं चांदी की रफ्तार, निवेशकों की कराई भर-भर के कमाई, कितनी हुई कीमत?
आज 26 सितंबर को IBJA में चांदी की रफ्तार ने आसमान छू लिया है। हालांकि सोने में हल्की बढ़ोतरी ही आई है। बीते दिनों भी सोने से ज्यादा चांदी में तेजी देखी गई थी। वहीं एमसीएक्स में दोपहर 3.35 बजे एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी की कीमत 804 रुपये की तेजी देखी गई है। आइए जानते हैं आपके शहर में सोने और चांदी का क्या भाव है?
नई दिल्ली। 26 सितंबर को चांदी ने निवेशकों की चांदी करा दी है। IBJA में चांदी ने आज जोरदार उछाल मारी है। बीते दिनों भी सोने से ज्यादा चांदी में तेजी देखी जा रही थी। IBJA में चांदी का भाव 2911 रुपये बढ़ा है। हालांकि एमसीएक्स में दोपहर 3.42 बजे चांदी की कीमत में 864 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी गई है।
Silver Price Today: कितनी हुई चांदी की कीमत?
IBJA में 25 सितंबर कल शाम को चांदी की कीमत 134,556 रुपये दर्ज की गई थी। आज 1 किलो चांदी का भाव 137,467 रुपये दर्ज किया गया है। इस हिसाब से देखें तो आज चांदी में 2911 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी आई है।
अगर एमसीएक्स की बात करें तो 1 किलो चांदी की कीमत 137,816 रुपये दर्ज किया गया है। इसमें 760 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 136,504 रुपये प्रति किलो पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 138184 रुपये प्रति किलो पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।
IBJA में दर्ज 10 दिन के आंकड़े अगर देखें तो चांदी ने इन 10 दिनों में ही बड़ी उछाल मारी है। 16 सितंबर को IBJA चांदी की कीमत 128,989 रुपये प्रति किलो थी। आज 10 दिन बाद 26 सिंतबर को 1 किलो चांदी का भाव 137,467 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है।
Gold Price Today: कितनी है कीमत?
आज 26 सितंबर को IBJA में 24 कैरेट सोने की कीमत 113,299 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 112845 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 18 कैरेट सोने की कीमत 103782 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।
आपके शहर में क्या है दाम?
पटना और रायपुर में आज सोना सबसे सस्ता मिल रहा है। यहां 24 कैरेट सोने की कीमत 113,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके साथ ही सबसे महंगा सोना भोपाल और इंदौर में मिल रहा है। यहां 24 कैरेट सोने का दाम 113,370 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है।
अगर चांदी की बात करें तो पटना में सबसे सस्ती चांदी मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी की कीमत 136,640 रुपये दर्ज की गई है। साथ ही सबसे महंगाी चांदी भोपाल और इंदौर में मिल रहा है। यहां 1 किलो चांदी का भाव 136,900 रुपये दर्ज किया गया है।
