लगातार 8 दिन गिरने के बाद संभला शेयर बाजार, RBI पॉलिसी से मिला जोरदार सपोर्ट; 81000 के करीब बंद हुआ Sensex

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार (Stock Market Closing) में 1 अक्टूबर को आरबीआई की नीतिगत घोषणा के बाद शानदार तेजी दर्ज की गयी। निफ्टी 24800 के लेवल को पार करते हुए 24,850 के आसपास रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 715.69 अंक या 0.89 प्रतिशत बढ़कर 80,983.31 पर और निफ्टी 225.20 अंक या 0.92 प्रतिशत बढ़कर 24,836.30 पर बंद हुआ।

आज लगभग 2672 शेयरों में तेजी, 1284 शेयरों में गिरावट और 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। कौन से सेक्टर में आई सबसे अधिक तेजी पीएसयू बैंक को छोड़कर, अन्य सभी सेक्टर बढ़त के साथ बंद हुए। इनमें प्राइवेट बैंक, रियल्टी, फार्मा, आईटी और मीडिया शेयरों में 1-4 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट, सन फार्मा निफ्टी पर सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में रहे, जबकि बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज ऑटो नुकसान में रहे।

बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 0.9 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1% की बढ़ोतरी हुई। क्या रही तेजी की वजह आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी के फैसलों पर जानकारी देते हुए बताया कि रेपो रेट को 5.5 फीसदी पर बरकरार रखा गया है, जबकि मौद्रिक नीति रुख को न्यूट्रल बनाए रखने का एलान किया गया। इसके बाद शेयर बाजार में तेजी आई।