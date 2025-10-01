Language
    लगातार 8 दिन गिरने के बाद संभला शेयर बाजार, RBI पॉलिसी से मिला जोरदार सपोर्ट; 81000 के करीब बंद हुआ Sensex

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    भारतीय शेयर बाजार (Stock Market Closing) में आरबीआई की नीतिगत घोषणा के बाद शानदार तेजी देखी गई। निफ्टी 24800 के स्तर को पार कर गया। सेंसेक्स 715.69 अंक बढ़कर 80983.31 पर और निफ्टी 225.20 अंक बढ़कर 24836.30 पर बंद हुआ। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट को स्थिर रखने की घोषणा की जिसके बाद बाजार में तेजी आई। ऑटो कंपनियों के अच्छे सेल्स आंकड़ों ने भी बाजार को सहारा दिया।

    बुधवार को शानदार तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

    नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार (Stock Market Closing) में 1 अक्टूबर को आरबीआई की नीतिगत घोषणा के बाद शानदार तेजी दर्ज की गयी। निफ्टी 24800 के लेवल को पार करते हुए 24,850 के आसपास रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 715.69 अंक या 0.89 प्रतिशत बढ़कर 80,983.31 पर और निफ्टी 225.20 अंक या 0.92 प्रतिशत बढ़कर 24,836.30 पर बंद हुआ।

    आज लगभग 2672 शेयरों में तेजी, 1284 शेयरों में गिरावट और 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

    कौन से सेक्टर में आई सबसे अधिक तेजी

    पीएसयू बैंक को छोड़कर, अन्य सभी सेक्टर बढ़त के साथ बंद हुए। इनमें प्राइवेट बैंक, रियल्टी, फार्मा, आईटी और मीडिया शेयरों में 1-4 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट, सन फार्मा निफ्टी पर सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में रहे, जबकि बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज ऑटो नुकसान में रहे।

    बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 0.9 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1% की बढ़ोतरी हुई।

    क्या रही तेजी की वजह

    आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी के फैसलों पर जानकारी देते हुए बताया कि रेपो रेट को 5.5 फीसदी पर बरकरार रखा गया है, जबकि मौद्रिक नीति रुख को न्यूट्रल बनाए रखने का एलान किया गया। इसके बाद शेयर बाजार में तेजी आई।

    इससे पहले शेयर बाजार लगातार आठ दिन से गिर रहा था।

    इन फैक्टर्स से भी मिला शेयर बाजार को सहारा

    • आरबीआई एमपीसी के बाद बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में शानदार खरीदारी हुई, जिससे ये इंडेक्स उछले
    • मजबूत वैश्विक संकेतों ने भी भारतीय शेयर बाजार को सहारा दिया
    • वही कच्चा तेल सस्ता हुआ और ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.4 प्रतिशत गिरकर 67.02 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया
    • निवेशकों के सेंटीमेंट को दर्शाने वाला वॉलैटिलिटी सूचकांक भी नीचे फिसला
    • आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने संबोधन में आगे रेट कट की ओर इशारा किया
    • साथ ही ऑटो कंपनियों के अच्छे सेल्स आंकड़ों से ऑटो सेक्टर फायदे में रहे

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)