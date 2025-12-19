इस शेयर से 5 हजार के बने 45 लाख रुपये, 'जापानी रंग' चढ़ते ही बनाया 52वीक का हाई; मची खरीदने की लूट!
Shriram Finance Shares: एक शेयर ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है, जिसने सिर्फ 5 हजार रुपये के निवेश को 45 लाख रुपये में बदल दिया। इस शेयर में 'जापानी ...और पढ़ें
नई दिल्ल्ली। शुक्रवार, 19 दिसंबर को श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में ऐसी तेजी देखी गई कि इसके शेयरों ने नया 52 वीक हाई बना दिया। यह तेजी जापान के कारण आई। दरअसल, एक जापानी कंपनी ने इस NBFC में 20% की हिस्सेदारी खरीदी है। इस शेयर ने अपने निवेशकों को अलग-अलग अंतराल में अच्छा रिटर्न भी दिया है। इस साल बाजार उतार-चढ़ाव भरा रहा लेकिन इसने अपने निवेशकों को निराश नहीं किया है। अब तक इस साल यह शेयर 55% से ज्यादा भाग चुका है। इस शेयर ने 26 साल में 5 हजार के 45 लाख रुपये से ज्यादा बनाए हैं।
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (Shriram Finance shares) ने जापान के सबसे बड़े बैंक और मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप (MUFG) का हिस्सा MUFG बैंक लिमिटेड के साथ 39,618 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एक पक्का एग्रीमेंट किया। कंपनी ने शुक्रवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में स्टॉक एक्सचेंजों को यह जानकारी दी। फाइलिंग के अनुसार, श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शुक्रवार को हुई अपनी मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
5 हजार के बना दिए 45 लाख
श्रीराम फाइनेंस के शेयर NSE पर 11 दिसंबर 1996 को लिस्ट हुए थे। 1 जनवरी 1999 को इसके एक शेयर की वैल्यू 99 पैसे थी। इसी अगर हम एक रुपये भी मानें तो उस समय 5000 रुपये के आपको 5000 शेयर मिल जाते। और आज इसके एक शेयर की वैल्यू 905.10 पैसे है। यानी इसने 5 हजार रुपये को 4525500 रुपये बना दिए।
अगर बीते 500 सालों की बात करें तो इसने 340.31 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस साल अब तक यह 55 फीसदी से अधिक का रिटर्न दे चुका है। वहीं, बीते 6 महीने की बात करें तो ह 38 फीसदी से अधिक रिटर्न दे चुका है।
39,618 करोड़ रुपये में जापानी कंपनी ने खरीदी 20% की हिस्सेदारी
समझौते के तहत, MUFG बैंक इक्विटी शेयरों के प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए श्रीराम फाइनेंस में 39,618 करोड़ रुपये, यानी लगभग 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। इस निवेश से MUFG बैंक को पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर श्रीराम फाइनेंस में 20.0 प्रतिशत हिस्सेदारी मिल जाएगी।
