खरीद लो, खरीद लो...! जंगी जहाज बनाने वाली इन 3 डिफेंस कंपनियों पर ब्रोकरेज फर्म मेहरबान; दिया इतना बड़ा टारगेट

नई दिल्ली। ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल ने जंगी जहाज बनाने वाली तीन सरकारी डिफेंस कंपनियों के शेयरों को लेकर खरीदने की सलाह दी है। इन कंपनियों के शेयर 44% तक का रिटर्न दे सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल ने शुक्रवार, 19 दिसंबर को अपने लेटेस्ट नोट में भारत की शिपबिल्डिंग कंपनियों, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड पर कवरेज शुरू की। आइए जानते है कि फर्म ने इन शेयरों को लेकर कितना बड़ा टारगेट प्राइस दिया है।

फिलिप कैपिटल के अनुसार ये तीनो शेयर अपने ऑल टाइम से बहुत नीचे आ चुके हैं। और अब ये यहां से उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में इन्हें इस समय खरीदना मुनाफे का सौदा हो सकता है। कहां तक जा सकते हैं ये शेयर फिलिप कैपिटल ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड को BUY की रेटिंग देते हुए इनका टारगेट प्राइस बताया है। फर्म ने मझगांव डॉक के शेयरों का टारगेट प्राइस 3200 रुपये दिया है। वहीं, कोचीन शिपयार्ड के शेयरों का टारगेट प्राइस 2175 रुपये दिया है, जबकि गार्डन शिपबिल्डर्स के शेयरों का टारगेट प्राइस 2800 रुपये दी है। ये तीनों शेयर अपने मौजूदा लेवल से क्रमश 36%, 44% और 26% तक का रिटर्न दे सकते हैं।

मझगांव डॉक के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई लेवल ₹3,775 से 37% नीचे ट्रेड कर रही है। कोचीन शिपयार्ड और गार्डन रीच के शेयर इस साल की शुरुआत में पहुंचे अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से क्रमशः 40% और 37% नीचे आ गए हैं।