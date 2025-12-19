39000 करोड़ में सौदा, भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ी FDI डील, श्रीराम फाइनेंस ने बेची 20% हिस्सेदारी
जापान स्थित एमयूएफजी बैंक (MUFG) भारत की एनबीएफसी कंपनी श्रीराम फाइनेंस में 39,618 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 20 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है, ...और पढ़ें
नई दिल्ली। भारत में फाइनेंशियल सेक्टर की दिग्गज एनबीएफसी कंपनी, श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance) के बोर्ड ने जापान स्थित एमयूएफजी बैंक (MUFG) को 39,618 करोड़ रुपये (करीब 4.4 अरब अमेरिकी डॉलर) के निवेश पर 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। खास बात है कि इस समझौते के साथ ही यह वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह होगा।
यह डील नवंबर में अमीरात NBD बैंक के भारतीय प्राइवेट बैंक, RBL बैंक में 60% हिस्सेदारी के लिए किए गए 3 बिलियन डॉलर के निवेश के तुरंत बाद हुई है, जो उस समय किसी विदेशी बैंक द्वारा इस सेक्टर में किया गया सबसे बड़ा निवेश था।
खबर से उछले श्रीराम फाइनेंस के शेयर
इस खबर के सामने आने के बाद श्रीराम फाइनेंस के शेयर 4 फीसदी से ज्यादा उछल गए, और 38 रुपये की बढ़त के साथ 908 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। पिछले 4 महीनों से श्रीराम फाइनेंस के शेयरों ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। सितंबर में श्रीराम फाइनेंस के शेयर 578 रुपये पर थे और अब 900 रुपये के पार पहुंच गए हैं।
जापान के बैंकों ने भारत में दिखाई रुचि
पिछले कुछ सालों से जापान के सबसे बड़े बैंक सिकुड़ते घरेलू बाज़ार और बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स की वजह से विदेशों में मौके तलाश रहे हैं, और अपनी तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी के कारण भारत एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है। इससे पहले एक और जापानी बैंकिंग फर्म सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) ने यस बैंक में 24.2% हिस्सेदारी खरीदी, जिसकी शुरुआत मई में $1.6 बिलियन में 20% हिस्सेदारी से हुई थी।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
