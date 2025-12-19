11 और एयरपोर्ट के लिए बड़ी बोली लगाने की तैयारी में अदाणी समूह, जीत अदाणी ने बताया कंपनी का पूरा प्लान

नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप (Adani Group) की फ्लैगशिप कंपनी, अदाणी एंटरप्राइजेज उन 11 एयरपोर्ट के लिए आक्रामक रूप से बोली लगाने की योजना बना रही है, जिन्हें केंद्र सरकार प्राइवेट सेक्टर को लीज पर देने की योजना बना रही है। अदाणी समूह का यह कदम एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $11 बिलियन की उसकी विस्तार रणनीति के तहत आता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है।

भारत के अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) के नेतृत्व वाले इस ग्रुप ने हाल के सालों में तेज़ी से विस्तार किया है, और उसकी एयरपोर्ट सब्सिडियरी कंपनी, एयरपोर्ट की संख्या के मामले में भारत की सबसे बड़ी ऑपरेटर बन गई है। वहीं, भारत की दूसरी बड़ी एविएशन कंपनी, GMR ग्रुप है, जो हैंडल किए गए यात्रियों की संख्या के मामले में सबसे बड़ी ऑपरेटर है।

क्या है सरकार का प्लान दरअसल, भारत सरकार सरकारी एयरपोर्ट्स को लंबे समय के लिए प्राइवेट कंपनियों को लीज़ पर दे रही है, साथ ही नए एयरपोर्ट बनाने के लिए इंसेंटिव भी दे रही है। सरकार का प्लान है कि 2047 तक एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 350 से 400 एयरपोर्ट हो जाएं, जो अभी 163 है। इस साल की शुरुआत में, नई दिल्ली ने अमृतसर और वाराणसी सहित 11 एयरपोर्ट को लीज़ पर देने का प्लान बनाया था।