TCS को पीछे छोड़ बनी तीसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी, अब भारती एयरटेल ने बदल दिया CEO; किसे मिली जिम्मेदारी?
भारती एयरटेल ने शाश्वत शर्मा (Airtel Appoints New CEO Shashwat Sharma) को एयरटेल इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया है। गोपाल विट्टल अब एग्जीक्यूटिव वाइस ...और पढ़ें
नई दिल्ली| अगर आप एयरटेल से जुड़े हैं या कंपनी की लीडरशिप पर नजर रखते हैं, तो यह बड़ा अपडेट है। भारती एयरटेल ने 1 जनवरी 2026 से टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। कंपनी ने शाश्वत शर्मा (Airtel New CEO Shashwat Sharma) को एयरटेल इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और सीईओ नियुक्त किया है, जबकि मौजूदा सीईओ गोपाल विट्टल अब एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन की भूमिका में होंगे।
एयरटेल ने यह जानकारी गुरुवार को हुई बोर्ड मीटिंग के बाद एक्सचेंज फाइलिंग में दी। कंपनी के मुताबिक, ये सभी नियुक्तियां एचआर और नॉमिनेशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की गई हैं और प्लांड सक्सेशन प्रोसेस का हिस्सा हैं।
कितना होगा नए CEO का कार्यकाल?
शाश्वत शर्मा का कार्यकाल पांच साल का होगा, जो शेयरहोल्डर्स की मंजूरी के अधीन रहेगा। फिलहाल वे CEO-डिजाइनेट हैं और एयरटेल का कंज्यूमर बिजनेस संभाल रहे हैं। इससे पहले वे COO के तौर पर ऑपरेशंस देख चुके हैं। कंपनी ने कहा कि शाश्वत शर्मा ने हर जिम्मेदारी में मजबूत प्रदर्शन किया है और वे पिछले एक साल से गोपाल विट्टल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें- Airtel के शेयर ने लगाई डुबकी, प्रमोटर कंपनी के हिस्सेदारी बेचने का दिख रहा असर; इतने डिस्काउंट पर होगी ब्लॉक डील
1 जनवरी से नई भूमिका में दिखेंगे विट्टल
वहीं गोपाल विट्टल (Gopal Vittal), जो अभी वाइस चेयरमैन और MD हैं, 1 जनवरी 2026 से एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनेंगे। नई भूमिका में वे पूरी एयरटेल ग्रुप और उसकी सब्सिडियरीज की निगरानी करेंगे। उनका फोकस डिजिटल, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट में बेहतर तालमेल बनाने पर रहेगा, ताकि कंपनी भविष्य के लिए और मजबूत हो सके।
अखिल गर्ग को CFO नियुक्त किया गया
फाइनेंस टीम में भी बदलाव हुआ है। मौजूदा CFO सौमेन रे अब ग्रुप CFO बनेंगे और गोपाल विट्टल को रिपोर्ट करेंगे। वहीं अखिल गर्ग को एयरटेल इंडिया का CFO नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रोहित कृष्ण पुरी को कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर बनाया गया है, जबकि पंकज तिवारी ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका में बने रहेंगे।
क्या बोले चेयरमैन सुनील भारती मित्तल?
इस बदलाव को लेकर एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल (Bharti Airtel Chairmen Sunil Bharti Mittal) ने कहा कि, "एयरटेल में लीडरशिप सक्सेशन और ट्रांजिशन से मैं बेहद खुश हूं। यह बदलाव सही समय पर हुआ है, जहां बदलाव और निरंतरता साथ-साथ चलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि गोपाल और शाश्वत कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ाते रहेंगे।"
जुलाई में बनी थी देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी
टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने जुलाई में बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। एयरटेल ने टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी TCS को पीछे छोड़ दिया था और मार्केट कैप के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। वर्तमान में भारती एयरटेल का मार्केट कैप 141 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। 231 बिलियन डॉलर के साथ रिलायंस ग्रुप पहले और 181 बिलियन डॉलर के साथ HDFC दूसरे पायदान पर है। जबकि TCS 131 बिलियन डॉलर के साथ चौथे पायदान पर है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।