दिवाली के मौके पर 2 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, नोट कर लीजिए ये तारीख, मुहूर्त ट्रेडिंग का समय भी बदला

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार के दिवाली के मौके पर 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, दिवाली वाले दिन 20 अक्तूबर को शेयर मार्केट खुले रहेंगे, जबकि 21 और 22 अक्तूबर को क्लोज होंगे। वहीं, 21 अक्तूबर के दिन ही मार्केट 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के अवसर खुला रहेगा। शेयर बाजार की छुट्टियां, निवेशक और ट्रेडर्स, दोनों के लिए काफी मायने रखती हैं। क्योंकि, वे इसी के आधार पर अपनी पॉजिशन क्लोज करते हैं।

एनएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 21 अक्तूबर 2025 को शेयर मार्केट दिवाली के मौके पर बंद रहेंगे, जबकि 22 अक्तूबर को बलिप्रतिपदा (दिवाली पड़वा या गोवर्धन पूजा) के मौके पर क्लोज रहेंगे। क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइमिंग दिवाली के मौके पर मार्केट में होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्तूबर को होगी। खास बात है कि यह स्पेशल ट्रेडिंग सेशन दोपहर में होगा। इससे पहले सालों से मुहूर्त ट्रेडिंग शाम के समय होती आई है।

इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार, 21 अक्टूबर, 2025 को होगी। प्री-ओपन सेशन दोपहर 1:30 बजे से 1:45 बजे तक चलेगा, जिसके बाद ट्रेडिंग विंडो दोपहर 1:45 बजे से ओपन होगी और 2:45 बजे तक चलेगी। बाजार समापन सत्र दोपहर 3:05 बजे तक चलेगा।

बता दें कि पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से मार्केट में तेजी का दौर जारी है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी50 ने 25700 के स्तर को छू लिया है। बाजार में बैंकिंग और एफएमसीजी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।