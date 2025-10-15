Language
    संवत 2082 इन शेयरों के लिए रहेगा शुभ! लाभ के लिए करें निवेश, कोटक सिक्योरिटीज की दिवाली स्टॉक पिक

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:26 PM (IST)

    दिवाली 2025 के लिए टॉप स्टॉक पिक जारी करते हुए कोटक सिक्योरिटीज ने संवत 2082 में कुछ चुनिंदा शेयरों में निवेश करने की सलाह दी है। इनमें आईसीआईसीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जोमैटो और कमिंस समेत कई कंपनियों के शेयर शामिल हैं।

    घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटीज ने दिवाली के लिए टॉप स्टॉक पिक जारी की।

    नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत इस साल ज्यादा अच्छी नहीं रही। संवत 2081 में मार्केट का प्रदर्शन कमजोर रहा और वे कई ग्लोबल मार्केट्स से पीछे रह गए। हालांकि, घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटीज (Kotak Securities) को उम्मीद है कि संवत 2082 भारतीय बाजार के लिए अच्छा रहने वाला है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीदें हैं कि पिछले 12-15 महीनों में बड़े डाउनग्रेड के बाद अर्निंग में स्थिरता आएगी। वहीं, जीएसटी दरों व इनकम टैक्स में हुई कटौती से FY27 में मजबूत अर्निंग ग्रोथ का अनुमान है।

    कोटक सिक्योरिटीज ने संवत 2082 में कुछ चुनिंदा शेयरों में निवेश करने की सलाह दी है। इनमें दिग्गज कंपनी व अलग-अलग सेक्टर्स के शेयर शामिल हैं। दिवाली के अवसर पर निवेशक मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान इन शेयरों में निवेश का श्रीगणेश कर सकते हैं। 

    कोटक सिक्योरिटीज के दिवाली स्टॉक पिक

    अडानी पोर्ट एंड सेज

    कोटक सिक्योरिटीज ने अडानी पोर्ट एंड सेज के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 1900 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी के पोर्ट पोर्टफोलियो के लगभग दो-तिहाई हिस्से में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ होगी

    एक्यूटास केमिकल

    ब्रोकरेज फर्म ने एक्यूटास केमिकल के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 1780 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह कंपनी फार्मा इंटरमीडिएट्स और स्पेशल्टी केमिकल्स की तेजी से बढ़ने वाली प्रोड्यूसर है। कंपनी ने 25% रेवेन्यू ग्रोथ और बेहतर मार्जिन के लिए अपने गाइडेंस को दोहराया है।

    कमिंस इंडिया

    कोटक सिक्योरिटीज ने दीवाली स्टॉक पिक के तौर पर कमिंस इंडिया के शेयरों को Add की रेटिंग देते हुए 4400 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। FY25 में कंपनी ने नए बाजारों में प्रवेश किया और अपने नए उत्पाद/सेवाएं लॉन्च की। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बढ़ाने की कंपनी के पास लंबी अवधि में अच्छी संभावनाएं हैं।

    इटर्नल (जोमैटो)

    घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने इटर्नल (जोमैटो) के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 375 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का मानना है किवित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही तक ब्लिंकिट EBITDA ब्रेक ईवन हासिल कर लेगा। FY25-28E के दौरान कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू में 83% CAGR की उम्मीद है।

    आईसीआईसीआई बैंक

    कोटक सिक्योरिटीज ने देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 1,700 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) 18% है, जो इंडस्ट्री में सबसे बेहतर में से एक है।

    रिलायंस इंडस्ट्रीज

    कोटक सिक्योरिटीज ने मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर भी Add की रेटिंग देते हुए 1555 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। कंपनी का लक्ष्य FY22 से FY27E तक EBITDA को दोगुना (2,11,100 करोड़ रुपये) करने का है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर आधारित है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)