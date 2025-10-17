Stock Market Holiday 2025: धनतेरस पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं? आने वाले दिन कब-कब बंद रहेगी मार्केट; यहां जानें सब कुछ

नई दिल्ली। कल यानी 18 अक्टूबर, शनिवार के दिन देशभर में धनतेरस का उत्सव मनाया जाएगा। धनतेरस के शुभ अवसर सोना और चांदी खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन सोना या चांदी खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। धनतेरस के दिन ज्यादातर चीजें जैसे बैंक, स्कूल बंद रहते हैं। इसलिए लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या इस दिन शेयर बाजार भी बंद (Stock Market holiday 2025) रहेंगे?

क्या कल शेयर बाजार बंद रहेंगे? कल यानी 18 अक्टूबर के दिन देशभर में धनतेरस का उत्सव मनाया जाता है। धनतेरस का उत्सव दिवाली से 2 दिन पहले आता है। इस बार देशभर के ज्यादातर इलाकों में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है। अब जानते हैं कि कल धनतेरस के दिन बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) में कारोबार बंद रहेंगा। लेकिन ये धनतेरस की वजह से नहीं है।