Stock Market Holiday 2025: धनतेरस पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं? आने वाले दिन कब-कब बंद रहेगी मार्केट; यहां जानें सब कुछ

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:02 PM (IST)

    नई दिल्ली। कल यानी 18 अक्टूबर, शनिवार के दिन देशभर में धनतेरस का उत्सव मनाया जाएगा। धनतेरस के शुभ अवसर सोना और चांदी खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन सोना या चांदी खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। धनतेरस के दिन ज्यादातर चीजें जैसे बैंक, स्कूल बंद रहते हैं। इसलिए लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या इस दिन शेयर बाजार भी बंद (Stock Market holiday 2025) रहेंगे?

    क्या कल शेयर बाजार बंद रहेंगे?

    कल यानी 18 अक्टूबर के दिन देशभर में धनतेरस का उत्सव मनाया जाता है। धनतेरस का उत्सव दिवाली से 2 दिन पहले आता है। इस बार देशभर के ज्यादातर इलाकों में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है। अब जानते हैं कि कल धनतेरस के दिन बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) में कारोबार बंद रहेंगा। लेकिन ये धनतेरस की वजह से नहीं है। 

    कल यानी 18 अक्टूबर को शनिवार पड़ रहा है। शनिवार के दिन शेयर मार्केट बंद रहती है। इसलिए कल के दिन बीएसई और एनएसई में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी। 

    कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

    NSE और BSE की ऑफिशियल हॉलिडे लिस्ट की मानें तो शनिवार और रविवार के अलावा शेयर बाजार तीन दिन तक बंद रहेंगे।

    • 2 अक्टूबर- 2 अक्टूबर यानी कल महात्मा गांधी जयंती के कारण शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी।
    • 21 अक्टूबर- इन दिन देशभर में सबसे बड़ा त्योहार दिवाली मनाया जाएगा। वहीं लक्ष्मी पूजन के समय भी बाजार बंद रहेंगे। हालांकि दोपहर 1.45 बजे से 2.45 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन चलेगा। इस समय बाजार 1 घंटे के लिए खुला रहेगा।
    • 22 अक्टूबर- दिवाली बलिप्रतिपदा के दिन भी शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी।

    शेयर बाजार ज्यादातर नेशनल हॉलिडे में ही बंद होते हैं।