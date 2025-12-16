Language
    Gift Nifty फिर फिसला, क्या शेयर बाजार में आज भी आएगी गिरावट? SBI-जी मीडिया समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:56 AM (IST)

    आज शेयर बाजार (Share Market Today) में कमजोर शुरुआत हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में कमजोरी दिख रही है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील में देरी और FII की ...और पढ़ें

    Hero Image

    आज कौन-कौन से शेयरों पर रखें नजर

    नई दिल्ली। आज मंगलवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोर शुरुआत हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) में कमजोरी दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी, जो कि शेयर बाजार में गिरावट या तेजी का इशारा करता है, सुबह सवा 7 बजे के करीब 47 अंक या 0.18 फीसदी गिरकर 26,043.50 पर है।
    भारत-अमेरिका ट्रेड डील में देरी और FII की लगातार बिकवाली से शेयर बाजार पर दबाव बना रह सकता है। आइए जानते हैं कि आज कौन-कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Senores Pharmaceuticals - कंपनी ने दो चरणों में अपनर फार्मा की 100% शेयर कैपिटल हासिल करने के लिए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है। अधिग्रहण पूरा होने के बाद, अपनर फार्मा कंपनी की पूरी तरह से ओनरशिप वाली सब्सिडियरी बन जाएगी।

    Zee Media Corporation - कोलकाता के बारासात में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सेंटर के सामने कंपनी के खिलाफ प्री-इंस्टीट्यूशन मीडिएशन की कार्यवाही शुरू की गई है।

    Arvind SmartSpaces - कंपनी ने बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में एक नया रेजिडेंशियल हाई-राइज प्रोजेक्ट खरीदा है, जिसका कुल अनुमानित बिक्री योग्य एरिया 4.6 लाख वर्ग फुट है और टॉप-लाइन पोटेंशियल 550 करोड़ रुपये है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से खरीदा गया है।

    Ion Exchange India - कंपनी को रेजॉन एनर्जी और INOX सोलर से 205 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। इसे रेजॉन एनर्जी से 95 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर सूरत के काठवाड़ा में बन रहे 5.1 GW PV सोलर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी प्रोसेस और यूटिलिटी सिस्टम के लिए है, जिसमें अल्ट्राप्योर वॉटर सिस्टम, ETP और ZLD शामिल हैं।

    Lemon Tree Hotels - होटल चेन ने अपनी लेटेस्ट प्रॉपर्टी, लेमन ट्री होटल, बांदीपुर, नेपाल, के साथ एग्रीमेंट साइन करने की घोषणा की है। इस प्रॉपर्टी को इसकी सब्सिडियरी, कार्नेशन होटल्स मैनेज करेगी, और इसमें 80 अच्छे कमरे होंगे।

    Panacea Biotec - चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद से देवेंद्र गुप्ता के इस्तीफे के बाद, जो 15 दिसंबर से लागू होगा, बोर्ड ने विनोद गोयल को 16 दिसंबर से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है।

    Zydus Lifesciences - कंपनी की अमेरिकी सब्सिडियरी, सेंटिनल थेराप्यूटिक्स, इंक. ने घोषणा की है कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने कॉपर हिस्टिडिनेट (CUTX-101) के लिए उसके न्यू ड्रग एप्लीकेशन (NDA) को फिर से सबमिट करने को मंजूरी दे दी है।

    State Bank of India - बैंक क्लाइमेट-फ्रेंडली एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए KfW (जर्मन डेवलपमेंट बैंक) के साथ 150 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट साइन करेगा।

    Solex Energy - सोलर मैन्युफैक्चरर ने मलेशिया की TT विजन होल्डिंग्स बरहाद, जो एक ग्लोबल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, के साथ एक नॉन-बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है।

    Newgen Software Technologies - कंपनी को एक कस्टमर से डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कस्टमाइज़ेशन और मेंटेनेंस के लिए 16.53 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

