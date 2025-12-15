Future Group की कंपनियों ने निवेशकों का भविष्य किया बर्बाद! 98% गिरकर कौड़ियों के भाव मिल रहे शेयर
फ्यूचर ग्रुप, जिसे किशोर बियानी (Kishore Biyani) ने शुरू किया था, को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया। फ्यूचर ग्रुप की दो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट ...और पढ़ें
नई दिल्ली। फ्यूचर ग्रुप (Future) एक बड़ा भारतीय ग्रुप था, जिसकी शुरुआत किशोर बियानी ने की थी। फ्यूचर ग्रुप को बिग बाजार, सेंट्रल और ब्रांड फैक्ट्री जैसे ब्रांड्स के साथ मॉडर्न रिटेल में क्रांति लाने के लिए जाना जाता था, लेकिन इसे फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना करना पड़ा और 2022 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे खरीद लिया।
सुपरमार्केट, फैशन और FMCG सेक्टर में इतनी बड़ी मौजूदगी के बावजूद, यह इसके शानदार सफर का अंत था। इसकी दो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। उनकी वैल्यू बीते 5 सालों में 98 फीसदी तक लुढ़क गयी है। आइए जानते हैं इन शेयरों के बारे हैं।
फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस (Future Lifestyle Fashions Share Price)
फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस का शेयर आज सोमवार को बीएसई पर 1.48 रुपये पर दिख रहा है। मौजूदा रेट के आधार पर इस शेयर में बीते 5 साल में 98.31 फीसदी की गिरावट आई है। 5 साल पहले ये शेयर 88.15 रुपये पर था। पिछले 1 साल में ये शेयर 38.33 फीसदी और 3 सालों में 74.70 फीसदी लुढ़का है।
फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस (Future Supply Chain Solutions Share Price)
फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का शेयर आज सोमवार को बीएसई पर 2.94 रुपये पर दिख रहा है। मौजूदा रेट के आधार पर इस शेयर में बीते 5 साल में 97.21 फीसदी की गिरावट आई है। 5 साल पहले ये शेयर 25.05 रुपये पर था। पिछले 1 साल में ये शेयर 60 फीसदी चढ़ा है और 3 सालों में 89 फीसदी लुढ़का है।
फ्यूचर रिटेल (Future Retail Share Price)
तीसरा शेयर है फ्यूचर रिटेल, जिसका भाव 5 साल में 97 फीसदी टूट चुका है। ये शेयर 77.80 रुपये से गिरकर 2.41 रुपये पर आ गया है। पिछले 3 सालों में ये शेयर 19.13 फीसदी नीचे आया है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
