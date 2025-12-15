Future Group की कंपनियों ने निवेशकों का भविष्य किया बर्बाद! 98% गिरकर कौड़ियों के भाव मिल रहे शेयर

नई दिल्ली। फ्यूचर ग्रुप (Future) एक बड़ा भारतीय ग्रुप था, जिसकी शुरुआत किशोर बियानी ने की थी। फ्यूचर ग्रुप को बिग बाजार, सेंट्रल और ब्रांड फैक्ट्री जैसे ब्रांड्स के साथ मॉडर्न रिटेल में क्रांति लाने के लिए जाना जाता था, लेकिन इसे फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना करना पड़ा और 2022 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे खरीद लिया।

सुपरमार्केट, फैशन और FMCG सेक्टर में इतनी बड़ी मौजूदगी के बावजूद, यह इसके शानदार सफर का अंत था। इसकी दो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। उनकी वैल्यू बीते 5 सालों में 98 फीसदी तक लुढ़क गयी है। आइए जानते हैं इन शेयरों के बारे हैं।

फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस (Future Lifestyle Fashions Share Price) फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस का शेयर आज सोमवार को बीएसई पर 1.48 रुपये पर दिख रहा है। मौजूदा रेट के आधार पर इस शेयर में बीते 5 साल में 98.31 फीसदी की गिरावट आई है। 5 साल पहले ये शेयर 88.15 रुपये पर था। पिछले 1 साल में ये शेयर 38.33 फीसदी और 3 सालों में 74.70 फीसदी लुढ़का है।

फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस (Future Supply Chain Solutions Share Price) फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का शेयर आज सोमवार को बीएसई पर 2.94 रुपये पर दिख रहा है। मौजूदा रेट के आधार पर इस शेयर में बीते 5 साल में 97.21 फीसदी की गिरावट आई है। 5 साल पहले ये शेयर 25.05 रुपये पर था। पिछले 1 साल में ये शेयर 60 फीसदी चढ़ा है और 3 सालों में 89 फीसदी लुढ़का है।