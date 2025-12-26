Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज गिरावट के साथ खुलेगा शेयर बाजार? गिफ्ट निफ्टी 50 अंक नीचे, इन शेयरों पर रखें नजर

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:24 AM (IST)

    भारतीय शेयर बाजार में आज सुस्त शुरुआत के संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी में गिरावट और विश्लेषकों के अनुसार बाजार में बड़े ट्रिगर्स की कमी के चलते ट्रेडिंग सी ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआत सुस्त रहने के संकेत हैं। बुधवार को निफ्टी सीमित दायरे में गिरावट के साथ बंद हुआ था, जहां कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में मुनाफावसूली देखने को मिली। विश्लेषकों का मानना है कि इस सप्ताह बाजार में बड़े ट्रिगर्स की कमी और वैश्विक बाजारों में छुट्टियों के चलते ट्रेडिंग गतिविधियां सीमित रह सकती हैं।
    गिफ्ट निफ्टी (पहले SGX निफ्टी) NSE IX पर 46.5 अंक यानी 0.18% गिरकर 26,130.50 पर ट्रेड कर रहा था, जो दलाल स्ट्रीट में नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निफ्टी के लिए अब 26,000 का स्तर मजबूत सपोर्ट बन गया है, जो 21-दिवसीय मूविंग एवरेज (21-DMA) के भी करीब है। वहीं, ऊपर की ओर 26,300 तक की तेजी की संभावना बनी हुई है।
    बाजार की अस्थिरता को दर्शाने वाला इंडिया VIX 2% गिरकर 9.19 के स्तर पर बंद हुआ, जो ऐतिहासिक निचले स्तरों के आसपास है और बाजार में स्थिरता का संकेत देता है।

    एशियाई बाजारों से संकेत

    शुक्रवार को एशियाई शेयर बाजारों में हल्की मजबूती देखने को मिली। जापान और दक्षिण कोरिया के शेयरों में तेजी रही, जबकि कई एशियाई बाजार छुट्टियों के चलते बंद रहे।
    जापान का टॉपिक्स इंडेक्स 0.3% चढ़ा।
    S&P 500 फ्यूचर्स टोक्यो समयानुसार सुबह लगभग स्थिर रहे। इस बीच, चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, जबकि सोना अपने ऑल-टाइम हाई के करीब कारोबार करता नजर आया।


    तेल की कीमतों में उछाल

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला से तेल शिपमेंट पर आर्थिक दबाव बढ़ाने और नाइजीरिया सरकार के अनुरोध पर इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले किए जाने के बाद तेल कीमतों को सपोर्ट मिला।

    आज 26 दिसंबर के सत्र में इन शेयरों पर रहेगी नजर

    ओला इलेक्ट्रिक
    ओला इलेक्ट्रिक को भारी उद्योग मंत्रालय से पीएलआई स्कीम के तहत 366.78 करोड़ रुपये के इंसेंटिव की मंजूरी मिली है। यह खबर शेयर के लिए सकारात्मक मानी जा रही है।

    लेंसकार्ट
    लेंसकार्ट की सिंगापुर स्थित सब्सिडियरी ने दक्षिण कोरिया की स्टार्टअप iiNeer Corp में करीब 18.6 करोड़ रुपये का निवेश कर 29.24% हिस्सेदारी हासिल करने को मंजूरी दी है। यह कंपनी आई-टेस्टिंग और लेंस-कटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है।

    इंडसइंड बैंक
    इंडसइंड बैंक ने बताया कि उसके खिलाफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने जांच शुरू की है। यह जांच आंतरिक डेरिवेटिव ट्रेड्स, बैलेंस शीट में अनस्पष्ट मदों और माइक्रोफाइनेंस आय की अकाउंटिंग से जुड़ी है।

    सन फार्मा
    सन फार्मा की सब्सिडियरी टैरो फार्मास्युटिकल्स ने अमेरिका में एक एंटीफंगल दवा की 17,000 से ज्यादा यूनिट्स वापस मंगाने का फैसला किया है। यह रिकॉल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी खामियों के चलते किया गया है।

    टाटा टेक्नोलॉजीज
    टाटा टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल के बीच डोमेन-लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रही है, जिससे इंजीनियरिंग और आईटी का बेहतर तालमेल बनाया जा सके।

    वोडाफोन आइडिया
    टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को मुंबई और बेंगलुरु में जीएसटी अधिकारियों से दो पेनल्टी ऑर्डर मिले हैं। इनका कुल वित्तीय असर 83 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

    एनबीसीसी

    एनबीसीसी ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के साथ 25 एकड़ भूमि पर CGO कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए एमओयू साइन किया है। इस प्रोजेक्ट में एनबीसीसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी की भूमिका निभाएगी।

    अल्ट्राटेक सीमेंट
    अल्ट्राटेक सीमेंट ने महाराष्ट्र और राजस्थान में नई क्षमता को कमीशन किया है, जिससे कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता में 1.8 मिलियन टन प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई है।

    यह भी पढ़ें: 26 दिसंबर को शेयर बाजार में आएगी 'सांता क्लॉज रैली', अमेरिका में हुई शुरुआत, क्या कहते हैं 10 साल के आंकड़े?

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर आधारित है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US