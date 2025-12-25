OLA Electric को मिला सरकारी सहारा, PLI इंसेंटिव के तहत सरकार से मिले ₹366.78 करोड़ रुपये; कल भागेंगे शेयर!

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के गिरते शेयरों (Ola Electric Shares) के बीच शेयरधारकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। कंपनी ने गुरुवार को घोषणा की कि उसे वित्त वर्ष 25 के लिए ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत ₹366.78 करोड़ के इंसेंटिव जारी करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।



कंपनी ने कहा कि यह उपलब्धि भारत के एडवांस्ड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में ओला इलेक्ट्रिक की एक प्रमुख भूमिका को मजबूत करती है और स्केल, लोकलाइजेशन और टेक्नोलॉजी-आधारित वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी के मज़बूत परफॉर्मेंस को दिखाती है।



कंपनी के बयान के मुताबिक, यह भुगतान आदेश वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य पर आधारित मांग प्रोत्साहन के तहत है और उसे भुगतान आईएफसीआई लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा, जो इस योजना के तहत कोष वितरण के लिए नामित वित्तीय संस्थान है।



इस साल मार्च में, कंपनी को FY24 के लिए ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत ₹73.74 करोड़ का इंसेंटिव पेमेंट मिला था, खासकर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान हुई बिक्री के लिए।



इस डेवलपमेंट पर कमेंट करते हुए, ओला इलेक्ट्रिक के एक प्रवक्ता ने कहा, "PLI-ऑटो स्कीम के तहत ₹366.78 करोड़ की मंजूरी ओला इलेक्ट्रिक की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं और भारत में वर्ल्ड-क्लास EV टेक्नोलॉजी बनाने की हमारी कमिटमेंट का एक मजबूत सबूत है।"



प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह इंसेंटिव कंपनी के घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने, लोकलाइजेशन को गहरा करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वैल्यू चेन में इनोवेशन लाने के लगातार प्रयासों को पहचान देता है।



कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु में अपने 4680 भारत सेल पावर्ड गाड़ियों की उसी दिन रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी भी शुरू की है।



PLI-ऑटो स्कीम सरकार की एक अहम पहल है जिसका मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करना है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1.58% बढ़कर ₹35.30 पर बंद हुए।