26 दिसंबर को शेयर बाजार में आएगी 'सांता क्लॉज रैली', अमेरिका में हुई शुरुआत, क्या कहते हैं 10 साल के आंकड़े?

नई दिल्ली। भारत समेत दुनियाभर के शेयर बाजार 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर बंद हैं। खास बात है कि 24 दिसंबर को अमेरिकी शेयर (US Share Market) रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए, और इसे वहां पर सांता क्लॉज रैली की शुरुआत मानी जा रही है। छुट्टी की वजह से छोटे सेशन में हुई बड़ी रैली के दौरान डॉव इंडस्ट्रियल्स और S&P 500 ने रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई दर्ज किया। अमेरिका में बेहतर जीडीपी आंकड़ों के बाद सभी प्रमुख इंडेक्स ने लगातार पांचवें सेशन में बढ़त दर्ज की।

अमेरिकी बाजार में 24 दिसंबर को आई इस तेजी के बाद अब भारतीय बाजार में भी सांता क्लॉज रैली की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि ऐतिहासिक आकंड़े इसकी पुष्टि करते हैं। बाजार में कब आती है सांता क्लॉज रैली? शेयर बाजार में सांता क्लॉज रैली को लेकर पिछले 10 सालों के आंकड़े बेहद पॉजिटिव रहे हैं और इस दौरान इंडियन इक्विटी मार्केट ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। सेमको सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट, जहोल प्रजापति द्वारा शेयर एक डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि दिसंबर महीने के आखिरी 5 कारोबारी सत्र और जनवरी के 2 ट्रेडिंग सेशन के दौरान बाजार में तेजी देखी गई है।