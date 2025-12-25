26 दिसंबर को शेयर बाजार में आएगी 'सांता क्लॉज रैली', अमेरिका में हुई शुरुआत, क्या कहते हैं 10 साल के आंकड़े?
नई दिल्ली। भारत समेत दुनियाभर के शेयर बाजार 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर बंद हैं। खास बात है कि 24 दिसंबर को अमेरिकी शेयर (US Share Market) रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए, और इसे वहां पर सांता क्लॉज रैली की शुरुआत मानी जा रही है। छुट्टी की वजह से छोटे सेशन में हुई बड़ी रैली के दौरान डॉव इंडस्ट्रियल्स और S&P 500 ने रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई दर्ज किया। अमेरिका में बेहतर जीडीपी आंकड़ों के बाद सभी प्रमुख इंडेक्स ने लगातार पांचवें सेशन में बढ़त दर्ज की।
अमेरिकी बाजार में 24 दिसंबर को आई इस तेजी के बाद अब भारतीय बाजार में भी सांता क्लॉज रैली की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि ऐतिहासिक आकंड़े इसकी पुष्टि करते हैं।
बाजार में कब आती है सांता क्लॉज रैली?
शेयर बाजार में सांता क्लॉज रैली को लेकर पिछले 10 सालों के आंकड़े बेहद पॉजिटिव रहे हैं और इस दौरान इंडियन इक्विटी मार्केट ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। सेमको सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट, जहोल प्रजापति द्वारा शेयर एक डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि दिसंबर महीने के आखिरी 5 कारोबारी सत्र और जनवरी के 2 ट्रेडिंग सेशन के दौरान बाजार में तेजी देखी गई है।
ऐसे में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच भारतीय बाजार में सांता क्लॉज रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि, यह सिर्फ पिछले आंकड़े और संभावनाओं पर आधारित है। सांता क्लॉज रैली को लेकर भारतीय बाजारों के संदर्भ में डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि इस सीजनल तेजी में स्मॉल कैप इंडेक्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जिसमें औसत रिटर्न 3.55% और 100% विन रेट रहा है।
Nifty-Sensex का लगातार अच्छा प्रदर्शन
भारतीय बाजार में सांता क्लॉज रैली को लेकर उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि, निफ्टी और सेंसेक्स ने लगातार 3-4 कारोबारी सत्रों से अच्छा प्रदर्शन किया है और 26200 के स्तर को छुआ है। उधर, अगले महीने से मार्केट में Q3 अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है इसलिए भी इस बात की प्रबल संभावना है कि मार्केट में और तेजी देखने को मिले।
