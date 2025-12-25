Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    जयपुर की मसाला कंपनी श्याम धानी इंडस्ट्रीज का IPO 918 गुना सब्सक्राइब हुआ, जो भारत में पांचवां सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला SME IPO है। लिस्ट ...और पढ़ें

    लिस्टिंग से पहले इस IPO के GMP ने उड़ाया गर्दा, 100% से ज्यादा का हो सकता है मुनाफा

    नई दिल्ली। Shyam Dhani Industries IPO GMP: जयपुर की मसाला बनाने वाली कंपनी श्याम धानी इंडस्ट्रीज के IPO को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। NSE के डेटा के मुताबिक, बुधवार को कुल 361.6 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां लगाई गईं। 918 गुना सब्सक्रिप्शन लेवल के साथ श्याम धानी इंडस्ट्रीज का IPO भारत में अब तक का पांचवां सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला SME IPO और 2025 का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला IPO बन गया है। लिस्टिंग से पहले ही इसका GMP धूम मचा रहा है।

    इस बीच, सुंदरेक्स ऑयल कंपनी, EPW इंडिया और डाचेपल्ली पब्लिशर्स के पब्लिक इश्यू भी आखिरी दिन सफल रहे। ये चारों कंपनियां 26 दिसंबर तक IPO शेयर अलॉटमेंट को फाइनल कर देंगी, और उनके शेयर 30 दिसंबर से स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे।

    Shyam Dhani Industries का GMP उड़ा रहा है गर्दा

    मार्केट ऑब्जर्वर ने बताया कि बढ़ती सब्सक्रिप्शन डिमांड के साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) भी बढ़ा और पिछले सेशन के 88 परसेंट की तुलना में प्राइस बैंड के ऊपरी सिरे पर 100 परसेंट प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है जहां IPO शेयर लिस्टिंग से पहले ट्रेड किए जाते हैं।

    65-70 रुपये इस प्राइस बैंड वाले आईपीओ का जीएमपी 70 रुपये चल रहा है। यानी यह प्राइस बैंड की लोअर लिमिट से ज्यादा इसका जीएमपी उछाल मार रहा है।

    कंपनी ने 38.5 करोड़ रुपये जुटाने के लिए NSE SME प्लेटफॉर्म इमर्ज पर अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लॉन्च किया। इस ऑफर में लगभग 55 लाख शेयर थे, जिनकी प्राइस बैंड 65 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर तय की गई थी। बिडिंग 22 दिसंबर को शुरू हुई और बुधवार, 24 दिसंबर को खत्म हुई।

    Shyam Dhani Industries  की डिटेल

    श्याम धानी इंडस्ट्रीज का IPO, जो एक SME IPO है और ₹36.53 करोड़ का है, 22 दिसंबर, 2025 से 24 दिसंबर, 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस IPO में ₹36.53 करोड़ का फ्रेश इश्यू शामिल है।

    Shyam Dhani Industries SME IPO Details
    इश्यू खुलने की तारीख 22 दिसंबर 2025
    इश्यू बंद होने की तारीख 24 दिसंबर 2025
    इश्यू प्राइस ₹65.00-70.00 प्रति शेयर
    IPO लिस्टिंग NSE SME
    इश्यू का प्रकार बुक बिल्ड इश्यू
    कुल इश्यू साइज ₹38.49 करोड़
    मार्केट मेकर के लिए रिजर्व ₹1.96 करोड़
    नेट इश्यू साइज ₹36.53 करोड़
    नया इश्यू ₹36.53 करोड़
    फेस वैल्यू ₹10 प्रति इक्विटी शेयर

    हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, और प्राइस बैंड 65.00-70.00 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशक श्याम धानी इंडस्ट्रीज के SME IPO के लिए कम से कम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हर लॉट में 2000 शेयर होंगे - कुल मिलाकर 280000 रुपये का निवेश।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

