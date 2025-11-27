Language
    Nifty 50 ने बनाया नया रिकॉर्ड, छू लिया ऑल-टाइम हाई; Sensex ने पहली बार पार किया 86000 का आंकड़ा

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:02 AM (IST)

    आज निफ्टी 50 ने 14 महीने बाद नया रिकॉर्ड (Nifty 50) बनाया और सेंसेक्स में भी तेजी देखी गई। निफ्टी ने अपना पिछला टॉप लेवल पार करते हुए 26,295.55 का नया ऑल-टाइम हाई छुआ। सेंसेक्स 85,745.05 पर खुला और 85,940.24 तक पहुंचा। सेक्टोरल इंडेक्स में मिला-जुला रुख रहा, कुछ में बढ़त और कुछ में गिरावट दर्ज की गई।

    Nifty ने बना दिया नया ऑल टाइम हाई

    नई दिल्ली। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 (Nifty 50) 27 नवंबर को 14 महीने बाद नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, जबकि 30 शेयरों वाले सेंसेक्स (Sensex) ने पहली बार 86000 का आंकड़ा पार कर लिया और 86,026.18 का नया ऑल-टाइम हाई लेवल छुआ।

    निफ्टी ने सितंबर 2024 में बनाए गए अपने पिछले टॉप लेवल 26,277.35 को पार करते हुए 26,306.95 का नया ऑल-टाइम हाई छू लिया। बैंक निफ्टी इंडेक्स भी शुरुआती ट्रेड में 59,802.65 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया।

    सेंसेक्स में कितनी तेजी

    सेंसेक्स 85,609.51 के पिछले क्लोजिंग के मुकाबले 85,745.05 पर खुला और 86,026.18 तक ऊपर चढ़ा। ये इसका ऑल टाइम हाई है। करीब साढ़े 10 बजे सेंसेक्स 85,901.07 और निफ्टी 26,269 पर है।

    सेक्टोरल इंडेक्स का क्या है हाल

    आज अधिकतर सेक्टोरल इंडेक्स मिले-जुले नोट पर खुले। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, मीडिया, मेटल, फार्मा, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, हेल्थकेयर, और ऑयल एंड गैस में हल्की बढ़त दिखी। हालांकि, IT इंडेक्स थोड़ी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लगभग आधा फीसदी फिसल गया, जो रेट-सेंसिटिव और डिस्क्रिशनरी पॉकेट्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग का संकेत है।

    इस वजह से है मार्केट में तेजी

    आज भारतीय शेयर बाजार में तेजी को ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी बढ़ोतरी का सपोर्ट मिला। एशियाई बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि US फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट और रूस-यूक्रेन शांति समझौते की बढ़ती उम्मीदों के कारण US शेयर बाजार भी ऊपर चढ़ा। इससे दुनिया भर में इक्विटी बाजारों के सेंटिमेंट बेहतर हुए।

    बैंक निफ्टी का नया रिकॉर्ड

    आज बैंक निफ्टी इंडेक्स (Bank Nifty Today) ने अपनी रैली जारी रखी और ICICI बैंक, HDFC बैंक, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में बढ़त के कारण 59,804.65 के रिकॉर्ड हाई पर भी पहुंचा। 

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

