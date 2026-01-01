2026 के पहले दिन शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत की उम्मीद, IRFC-NBCC और वोडाफोन आइडिया समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

नई दिल्ली। नए साल 2026 के पहले दिन गुरुवार 1 जनवरी को शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत होने की उम्मीद है। सुबह सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 56.50 अंक या 0.22 फीसदी की तेजी के साथ 26,332 पर है। जानकारों ने उम्मीद जताई है कि साल 2026 में भारतीय शेयर बाजार में लगातार ग्रोथ होगी। आइए जानते हैं आज कौन से शेयरों में ज्यादा एक्शन दिख सकता है।

Jindal Poly Films - जुलाई-सितंबर तिमाही में इसे 12.8 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल 116.6 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। रेवेन्यू 63.8% गिरकर 410.4 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 1,134.6 करोड़ रुपये था। Canara Bank - केंद्र सरकार ने हरदीप सिंह अहलूवालिया को 1 जनवरी से तीन महीने की अवधि के लिए केनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है Vodafone Idea - वोडाफोन आइडिया ने वोडाफोन ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट किया है और अपने प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप शेयरहोल्डर्स के साथ इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट (20 मार्च, 2017) में एक अमेंडमेंट एग्रीमेंट किया है। बदले हुए एग्रीमेंट के अनुसार, वोडाफोन ग्रुप के प्रमोटर्स से 5,836 करोड़ रुपये मिलने हैं। इसमें से, 2,307 करोड़ रुपये की तय रकम वोडाफोन ग्रुप के प्रमोटर्स अगले 12 महीनों में जारी करेंगे।

NBCC (India) - कंपनी को केनरा बैंक और नवोदय विद्यालय समिति से 220.31 करोड़ रुपये के तीन ऑर्डर मिले हैं। इसमें बेंगलुरु के रचनाहल्ली गांव में केनरा बैंक के हेड ऑफिस एनेक्स बिल्डिंग के प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए 163.12 करोड़ रुपये का ऑर्डर शामिल है।

NCC - कंपनी को दिसंबर 2025 में 1,237.24 करोड़ रुपये के चार ऑर्डर मिले। इनमें से 704.67 करोड़ रुपये बिल्डिंग्स डिवीजन से जुड़े हैं, जबकि 532.57 करोड़ रुपये ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन से संबंधित हैं। Great Eastern Shipping Company - कंपनी ने 31 दिसंबर को लगभग 51,565 DWT का एक सेकंड-हैंड मीडियम-रेंज टैंकर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। 2013 में साउथ कोरिया में बना यह जहाज FY26 की चौथी तिमाही में कंपनी के फ्लीट में शामिल होने की उम्मीद है।