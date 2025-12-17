अदाणी पर लगा नया आरोप, अबकी बार SEBI ने लगाया ये बड़ा इल्जाम; शेयर बाजार का है मामला
सेबी ने प्रणव अदाणी पर एनडीटीवी के शेयर खरीदने के लिए अदाणी ग्रुप (Adani Group) के ओपन ऑफर की प्राइस-सेंसिटिव जानकारी अपने साले के साथ शेयर करने का आर ...और पढ़ें
नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने आरोप लगाया है कि प्रणव अदाणी (Pranav Adani) ने NDTV (न्यू दिल्ली टेलीविजन) के शेयर खरीदने के लिए अदाणी ग्रुप के ओपन ऑफर के बारे में प्राइस-सेंसिटिव जानकारी अपने साले के साथ शेयर की थी, जो इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन है।
ये आरोप अगस्त 2022 के हैं, जब अदाणी ग्रुप ब्रॉडकास्टर कंपनी का अधिग्रहण कर रहा था। प्रणव अदाणी अडानी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर हैं।
किन-किन लोगों पर लगा आरोप?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेबी ने प्रणव अदाणी, उनके साले कुणाल और नृपाल शाह और ससुर धनपाल शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
15 अक्टूबर, 2025 को जारी अपने नोटिस में, सेबी ने आरोप लगाया कि कुणाल, नृपाल और धनपाल शाह के बीच प्रणव अदाणी के साथ कॉल पर बात हुई थी, जो UPSI (अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी) अवधि के दौरान इन व्यक्तियों और प्रणव अदाणी के बीच बातचीत की फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है।
प्रणव अदाणी पर पहले भी लगे हैं आरोप
पिछले हफ्ते, सेबी ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए प्रणव अदाणी और उनके साले नृपाल और कुणाल शाह के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हटा दिया। सेबी ने आरोप लगाया था कि प्रणव अदाणी ने डील की घोषणा से पहले अदाणी ग्रीन एनर्जी द्वारा सॉफ्टबैंक के सपोर्ट वाले SB एनर्जी होल्डिंग्स के अधिग्रहण के बारे में कीमत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर की थी।
कब हुई थी NDTV डील की घोषणा?
बता दें कि 23 अगस्त, 2022 को, ओपन ऑफर के मैनेजर जेएम फाइनेंशियल ने मार्केट बंद होने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों को NDTV के लिए ओपन ऑफर से संबंधित एक पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में बताया।
अनाउंसमेंट में कहा गया था कि विश्वप्रधान कमर्शियल, साथ ही मिलकर काम करने वाले लोग - AMG मीडिया नेटवर्क्स और अदाणी एंटरप्राइजेज - पब्लिक शेयरहोल्डर्स से NDTV की 26% तक शेयर कैपिटल खरीदेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।