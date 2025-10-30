Language
    सिर्फ 5 पैसे का डिविडेंड दे रही ये कंपनी, 1 लाख रुपये की कमाई के लिए कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:07 PM (IST)

    एक कंपनी जो सिर्फ 5 पैसे का डिविडेंड दे रही है, उससे 1 लाख रुपये कमाने के लिए आपको 20 लाख शेयर खरीदने होंगे। निवेशकों को डिविडेंड आय पर निर्भर रहने के बजाय कंपनी के विकास और समग्र रिटर्न पर ध्यान देना चाहिए। कम डिविडेंड वाली कंपनियों में उच्च विकास क्षमता हो सकती है। इस कंपनी के रिजल्ट घोषण के बाद शेयर में गजब की तेजी देखने को मिल रही है।

    नई दिल्ली। हम आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बता रहे हैं जिसने सिर्फ 0.05 रुपये के डिविडेंड की घोषणा की है। इस हिसाब से यदि आपको डिविडेंड से 1 लाख रुपये की कमाई करनी है कमाई तो 20 लाख शेयर खरीदने होंगे। और इसका शेयर अभी 55.52 रुपये का है, आपको 20 लाख शेयर के 11,10,40,000 रुपये में चुकाने पड़ेंगे।

    इतने कम डिविडेंड की घोषणा के बावजूद सैजिलिटी के शेयर (sagility share price) में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। दिन के कारोबार में इसके शेयरों में 12% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। बीएसई पर इसने 57.89 रुपये प्रति शेयर की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ।

    किस वजह से दिख रही तेजी

    कंपनी के शेयर प्राइस में यह तेज उछाल 29 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद सितंबर तिमाही (Q2FY26) के परिणामों की घोषणा के बाद आया। कंपनी ने मजबूत रेवेन्यू बढ़ोतरी के साथ-साथ Q2 में मुनाफे में गजब की बढ़ोतरी हासिल की है। सितंबर 2025 (Q2FY26) को समाप्त तिमाही के लिए इसका राजस्व साल-दर-साल 25.2% बढ़कर 1,658.5 करोड़ रुपये हो गया।

    कंपनी का समायोजित EBITDA 25.6% बढ़कर 435.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मार्जिन 26.2% रहा। इसी तरह, शुद्ध लाभ भी साल-दर-साल 84% बढ़कर 301 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दोगुनी होकर 0.54 रुपये हो गई।

    वित्त वर्ष 26 के पहले छह महीनों में, सैजिलिटी ने 3,197 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया, जो साल-दर-साल 25.5% अधिक है, जबकि जैविक वृद्धि 16.9% रही। समायोजित ईबीआईटीडीए 804 करोड़ रुपये रहा तथा कर पश्चात लाभ 62% बढ़कर 501 करोड़ रुपये हो गया।

    सैजिलिटी: अंतरिम डिविडेंड की घोषणा

    अपनी आय रिपोर्ट के साथ, सैजिलिटी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 26 के लिए 0.05 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर तय की गई है और पेमेंट 28 नवंबर या उससे पहले किया जाएगा।

    स्टॉक का रुझान और प्रदर्शन


    हाल के हफ्तो में सैजिलिटी के शेयरों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में यह शेयर लगभग 13% और पिछले महीने 26% से ज्यादा चढ़ा है। पिछले छह महीनों में, इसके शेयरों में 32% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

    सैजिलिटी इंडिया के बारे में

    जुलाई 2021 में बनी, सैजिलिटी इंडिया (जिसका पुराना नाम बर्कमीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) मुख्य रूप से भुगतानकर्ता और प्रदाता खंडों में अमेरिकी ग्राहकों को स्वास्थ्य सेवा-केंद्रित प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधान और सेवाएं प्रदान करती है। इसका हेडक्वॉर्टर बैंगलोर में है। यह कंपनी केवल अमेरिकी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। 2023 तक, अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा आउटसोर्सिंग बाजार में इसकी हिस्सेदारी 1.23% है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)